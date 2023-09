Dopo avervi segnalato l’incredibile affare del MacBook Air M2 su eBay grazie al codice sconto “SETTEMBRE2023“, siamo lieti di informarvi che lo stesso sconto è disponibile anche per il modello della generazione precedente, dotato del chip Apple M1. Questa è un’opportunità da non lasciarsi sfuggire, poiché potrete acquistare uno dei notebook più apprezzati a un prezzo vantaggioso.

Dopo l’applicazione del coupon, il prezzo scenderà a soli 809,91€, rendendo questa offerta una delle migliori mai viste per chi desidera possedere un MacBook Air senza dover spendere una fortuna. Tenete presente che il coupon sarà valido fino al 28 settembre, ma le scorte per questo notebook si stanno esaurendo rapidamente, quindi il tempo per agire è limitato.

Non approfittare di questa occasione significa rinunciare a un risparmio netto di almeno 100,00€, considerando che il prezzo di questo portatile di solito supera i 900,00€, almeno presso i rivenditori più rinomati e affidabili. Come tutti i dispositivi Apple, anche il MacBook Air M1 è ideale per chi utilizza applicazioni ottimizzate per l’ecosistema Apple, ma anche per chi cerca un notebook con un display di alta qualità. Questo modello offre, infatti, un display retina con una risoluzione di 2560 x 1600 pixel e una luminosità di 500 cd/m², quasi il doppio di quanto comunemente presente nei notebook di questa categoria di prezzo.

Nonostante il chip M1 sia il primo progettato da Apple per i MacBook, integra in modo brillante CPU, GPU, Neural Engine, I/O e altro ancora in un unico e piccolo circuito. Questo design consente al MacBook Air M1 di offrire prestazioni di alto livello senza la necessità di sistemi di raffreddamento attivi, il che lo rende uno dei notebook più silenziosi ed efficienti disponibili sul mercato. Ciò si traduce chiaramente in un’eccezionale autonomia della batteria, che può raggiungere fino a 18 ore di utilizzo continuo.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

N.B: inserire il coupon "SETTEMBRE2023" nell'apposita sezione per ricevere lo sconto extra. Assicuratevi che il prezzo si aggiorni prima di completare il pagamento.

