Se stavate aspettando un nuovo minimo storico per il tanto ambito MacBook Air M2 da 13″, non potete perdervi la straordinaria offerta di Unieuro. Il popolarissimo computer portatile di Apple è disponibile nel nuovo volantino a soli 1.159,00€, con scadenza fissata per il 30 luglio.

Questa è un’opportunità imperdibile per gli appassionati dei dispositivi Apple, poiché ora potranno acquistare questo notebook con il potente chip M2 a un prezzo non troppo distante da quello della passata generazione, beneficiando delle incredibili prestazioni del processore senza dover affrontare i tipici rincari di questo periodo. La cifra alla quale è stato presentato questo portatile aveva infatti suscitato qualche dubbio sulla sua convenienza, ma ora sarà possibile accaparrarselo a un prezzo davvero vantaggioso.

Apple MacBook Air M2

MacBook Air M2 è progettato per essere il compagno perfetto delle vostre avventure digitali, proprio come il suo predecessore. Con un peso di soli 1,24 kg, sarà un fedele alleato ovunque andiate. La sua struttura affascinante e minimalista, realizzata con materiali di alta qualità, lo posiziona tra i migliori attualmente disponibili sul mercato.

MacBook Air M2 è anche sinonimo di prestazioni. Lavorare, giocare e godersi contenuti multimediali sarà estremamente appagante, grazie anche all’ottimo schermo che offre una luminosità di oltre 500 nit, una vasta gamma cromatica P3 e la possibilità di visualizzare 1 miliardo di colori. Questo vi garantirà immagini sempre vivide e mozzafiato.

Come non citare poi la straordinaria durata della batteria, fino a 18 ore, resa possibile dalle prestazioni efficienti del chip Apple M2. Potrete concentrarvi sul lavoro o sullo svago senza preoccuparvi di dover ricaricare frequentemente il dispositivo.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!