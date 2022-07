Disponibile solo da pochi giorni, il nuovo MacBook Air equipaggiato con il SoC M2, successore di quell’M1 che aveva stupito un paio di anni fa per il suo incredibile rapporto prezzo/prestazioni, nonché per l’efficiente gestione energetica, è sicuramente uno dei prodotti tecnologici di cui si è parlato più frequentemente nel corso di questa estate. Tuttavia, sembra che la colorazione “Mezzanotte” del dispositivo, probabilmente una di quelle maggiormente gettonate, possa rovinarsi più facilmente rispetto alle altre. Non è di certo la prima volta che Apple commercializza prodotti in grado di graffiarsi facilmente, come l’iPhone 5 grigio o l’iPhone 7 Jet Black.

Una delle prime persone che hanno fatto presente questo piccolo inconveniente è stato lo Youtuber Zone of Tech, che ha mostrato come la sua porta USB-C si sia già rovinata dopo un solo giorno di utilizzo, ma anche il celeberrimo MKBHD ha notato lo stesso problema. Sicuramente, si tratta di un aspetto assolutamente da non sottovalutare per coloro che tengono in modo particolare alle condizioni dei propri dispositivi e non è certo facile vedere un nuovissimo MacBook Air M2 rovinarsi nel giro di poche ore di utilizzo.

Photo Credit: MKBHD/YouTube

Così come successo in precedenza, l’azienda di Cupertino ha affermato che si tratta di una condizione “normale”, in quanto qualsiasi prodotto in alluminio può graffiarsi e scheggiarsi, mostrando la finitura argentata al suo interno.

Un paio di giorni fa, vi abbiamo riportato che Apple potrebbe lanciare i suoi rinnovati MacBook Pro da 14″ e 16″ dotati di chip M2, nello specifico i successori di M1 Pro e M1 Max, entro fine anno, sebbene ci sia la possibilità che dovremo attendere almeno sino alla prossima primavera. Nel caso foste interessati, trovate tutti i dettagli nel nostro precedente articolo dedicato.