Il lancio del MacBook Neo a 699 euro ha riacceso un dibattito tecnico tanto antico quanto la convivenza tra macOS e Windows: è possibile eseguire applicazioni Windows su hardware Apple in modo efficiente? La risposta breve è sì, ma la realtà delle prestazioni introduce variabili che ogni utente dovrebbe valutare attentamente prima di affidarsi a questa soluzione. Il punto di interesse principale riguarda una scelta insolita di Apple per questo modello: per la prima volta nella storia dei Mac, la casa di Cupertino ha adottato un chip della serie iPhone, ovvero il SoC Apple A18 Pro, anziché i consueti processori della famiglia M.

Dal punto di vista architetturale, l'A18 Pro condivide le fondamenta tecniche con i chip della serie M utilizzati nei Mac tradizionali, il che significa che la compatibilità software non è un problema insormontabile. Come sottolineato da Oliver Haslam di Apple Insider, Rosetta 2 — lo strumento di Apple per l'esecuzione di applicazioni Mac progettate per architetture più datate — funziona sul MacBook Neo sfruttando una tecnologia affine a quella della virtualizzazione. Questo dettaglio tecnico apre la porta alla compatibilità con Parallels Desktop, il software di virtualizzazione per macOS che consente di eseguire Windows, Linux e altri sistemi operativi in parallelo alle applicazioni native, senza necessità di un PC separato.

Parallels Desktop detiene anche un primato importante: è l'unica soluzione ufficialmente riconosciuta da Microsoft per l'esecuzione di Windows 11 su hardware macOS. Le versioni ARM di Windows e Linux dovrebbero quindi girare sul MacBook Neo tramite Parallels, ma le prestazioni reali restano da verificare in modo sistematico, considerando che si tratta della prima implementazione di un chip A-series su un computer Mac.

Con 8 GB di memoria unificata e Windows 11 attivo che ne occupa già 4 GB, il margine operativo per macOS e le applicazioni native si riduce drasticamente.

Il vero nodo critico è la configurazione base del MacBook Neo: 8 GB di memoria unificata e 256 GB di storage. Windows 11 richiede un minimo di 4 GB di RAM per funzionare, il che significa che avviare una macchina virtuale con Parallels Desktop consuma immediatamente metà della memoria disponibile. Il risultato pratico è che l'utente si ritrova con appena 4 GB di RAM residui per macOS e tutte le applicazioni attive simultaneamente, uno scenario che può tradursi in rallentamenti percepibili, soprattutto durante sessioni di lavoro intensive che coinvolgono più programmi in esecuzione contemporaneamente.

Non è ancora chiaro come l'A18 Pro gestirà il carico specifico della virtualizzazione — ovvero l'esecuzione di un sistema operativo ospite all'interno di macOS — rispetto ai chip M-series, che sono stati progettati e ottimizzati fin dall'inizio per l'ecosistema Mac. Il debutto di un chip mobile su un computer portatile introduce incognite che solo test approfonditi potranno chiarire definitivamente.

Sul fronte del dibattito industriale, il MacBook Neo ha generato reazioni forti tra gli addetti ai lavori. Daniel Rubino, direttore editoriale di Windows Central, lo ha definito un'ammissione tardiva che l'iPad non è mai stato progettato per il computing tradizionale. Steven Sinofsky, ex responsabile di Windows in Microsoft, ha parlato di un dispositivo capace di ridefinire i paradigmi del settore, riflettendo sui fallimenti della visione Microsoft con Surface. S.Y. Hsu, vertice di ASUS, ha invece ridimensionato il prodotto descrivendolo come uno strumento principalmente orientato al consumo di contenuti, con capacità computazionali appena superiori a quelle di un iPad.