Il MacBook Neo ha già fatto parlare di sé dimostrando come Apple possa sfruttare un SoC mobile all'interno di un telaio in alluminio per contenere i costi senza rinunciare all'identità del brand. Tuttavia, la filosofia del risparmio impone compromessi evidenti: soli 8 GB di RAM e un'unità di archiviazione di appena 256 GB rappresentano i limiti più critici per gli utenti più esigenti. Ora, un modder cinese noto su YouTube come DirectorFeng ha dimostrato che almeno uno di questi vincoli può essere superato con le giuste competenze tecniche, portando a termine quella che viene descritta come la prima sostituzione documentata dell'SSD sul MacBook Neo.

La procedura, documentata in un video dal titolo evocativo che richiama la cultura ASMR, mostra ogni fase dello smontaggio del portatile: rimozione dei connettori, estrazione della scheda logica e successiva asportazione del nastro schermante per esporre i componenti interni, tra cui il chip NAND responsabile dell'archiviazione. La parte più delicata dell'intervento consiste nel riscaldare il modulo NAND originale per ammorbidire il collante BGA che lo tiene ancorato ai pad di saldatura, fino a staccarlo completamente dalla scheda.

Una volta rimosso il chip originale da 256 GB, DirectorFeng ha pulito i pad con del flussante e posizionato il nuovo modulo da 1 TB, applicando nuovamente calore per garantire un contatto elettrico stabile. Il passaggio successivo ha richiesto il collegamento del MacBook Neo a un altro MacBook tramite cavo USB per eseguire il flashing di macOS, una procedura non banale che richiede familiarità con gli strumenti di ripristino Apple. A installazione completata, la scheda logica è stata inserita in un forno di rifusione per far aderire correttamente il collante BGA sul nuovo chip, prima di rimontare l'intero sistema.

Il nuovo SSD da 1 TB ha raggiunto velocità di lettura/scrittura fino a 1.600 MB/s nel Blackmagic Disk Speed Test, contro i circa 1.500 MB/s dell'unità originale da 256 GB.

La verifica finale nelle impostazioni di sistema ha confermato 994,61 GB disponibili sotto "Macintosh HD", sancendo il successo dell'operazione. Sul fronte delle prestazioni, il confronto tramite Blackmagic Disk Speed Test mostra un miglioramento tangibile: l'unità originale si attestava intorno ai 1.500 MB/s, mentre il nuovo modulo da 1 TB tocca i 1.600 MB/s. Un incremento modesto in termini assoluti, ma potenzialmente significativo per un dispositivo che, con appena 8 GB di RAM, ricorre frequentemente alla memoria virtuale su disco (swap), rendendo la velocità dell'SSD un fattore rilevante per la reattività generale del sistema.

Dal punto di vista tecnico, la sostituzione è un esercizio di microsaldatura BGA di alto livello, una competenza che richiede attrezzature professionali come stazioni di riscaldo ad aria calda e forni di rifusione, oltre a una notevole esperienza pratica. Per la stragrande maggioranza degli utenti, il rapporto costo-beneficio di questo tipo di intervento rimane discutibile: il costo del chip NAND di ricambio, la manodopera specializzata e il rischio intrinseco di perdita dei dati su un SSD modificato potrebbero rendere un'unità di archiviazione esterna USB una soluzione più pragmatica e sicura.

Va considerato inoltre che il MacBook Neo nasce come proposta orientata al risparmio, e un intervento di questo tipo rischia di avvicinarsi economicamente al costo di un dispositivo con storage superiore già in configurazione standard. Ciò detto, la dimostrazione tecnica di DirectorFeng ha un valore intrinseco per la comunità degli appassionati di hardware: dimostra che, contrariamente alla filosofia Apple di saldare i componenti in modo da scoraggiare ogni intervento esterno, la modifica dell'archiviazione sul MacBook Neo è tecnicamente fattibile.