State cercando il notebook Apple perfetto da avere sempre con voi per lavorare e studiare al meglio? In tal caso non dovreste farvi scappare la doppia promozione disponibile sul MacBook Pro da 13″ con chip M2. Da Euronics, non solo potrete portarlo a casa a soli 1.699,00€ invece 1.859,00€ e in più avrete la possibilità di rateizzare la spesa ad appena 47,00€ al mese.

Grazie al programma BACKTONEW dello store, infatti, avrete la possibilità dilazionare la spesa per un totale di 36 mensilità. Di cosa avrete bisogno? Un documento d’identità a scelta tra carta d’identità, passaporto europeo o patente di guida, tessera sanitaria, IBAN del vostro conto corrente per l’addebito delle rate, telefono cellulare o indirizzo mail.

Il notebook in questione è ideato appositamente per affrontare al meglio anche i carichi di lavoro più impegnativi, sfruttando il chip M2, ancora più veloce ed efficiente rispetto ad M1. Essendo dotato di una CPU 8‑core, infatti, vi garantisce più potenza e velocità su ogni app, mentre la GPU 10‑core vi permette di creare grafiche e illustrazioni straordinarie senza il minimo rallentamento.

Inoltre, se siete interessati a editing foto e montaggio video professionale, sappiate che il chip M2 ha 100 GBps di banda di memoria, ovvero il 50% in più rispetto a M1. Non meno importante, lavora in maniera perfettamente ottimizzata con il sistema macOS, in modo tale da rendere più veloce e reattivo ogni aspetto della vostra produttività. Da non sottovalutare il Media Engine che, per la codifica e la decodifica ProRes, permette di riprodurre e modificare fino a 11 stream di video ProRes 4K e fino a 2 stream di video ProRes 8K.

Da menzionare anche il fantastico display Retina che vi assicura immagini vibranti e piene di dettagli. Il testo è nitido e definito, mentre la retroilluminazione LED produce neri profondi e bianchi brillanti. Il MacBook Pro è provvisto anche della tecnologia True Tone, che regola automaticamente il bilanciamento del bianco in base alla temperatura colore della luce ambientale. Il risultato è uno schermo con una luminosità più naturale che non affatica gli occhi.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Euronics dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

