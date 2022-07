Presentato in occasione del WWDC 2022, il computer portatile MacBook Pro 13″ equipaggiato con SoC M2 è finalmente disponibile, il che ha permesso a recensori e normali utilizzatori di mettere le mani sul dispositivo.

iFixit, una nota azienda specializzata nella riparazione di dispositivi elettronici, si è subito prodigata per smontare il nuovo prodotto Apple e verificare le differenze rispetto al modello con M1. Tuttavia, sembra che il Macbook Pro 13″ con M2 non sia altro che un clone del precedente: l’unica differenza è data dal passaggio all’ultimo SoC Apple Silicon. Del resto, anche la scocca è rimasta la stessa, come evidenziato anche dal fatto che il coperchio inferiore è il medesimo. Va segnalato che non è rimasto proprio tutto identico, dal momento che sulla scheda logica del MacBook Pro 13″ M2 sono stati cambiati alcuni componenti, anche se sono rimasti nella stessa posizione.

Photo Credit: iFixit

Per quanto riguarda la riparabilità, sembra che Apple abbia cercato di rendere ancora più difficile la vita a chi intenda riparare da solo il nuovo MacBook Pro 13″ M2. Infatti, ora persino il numero di serie del trackpad è legato al SoC, il che significa che non è possibile cambiarlo senza sostituire l’intera scheda logica, o almeno senza uno strumento interno Apple. Ad ogni modo, il dispositivo farà parte del nuovo programma di auto-riparazione di Apple, fornendo quindi la possibilità di acquistare eventuali componenti necessari per le varie operazioni.

Ricordiamo che Apple M2 è stato progettato internamente ed è costruito sfruttando un processo produttivo a 5nm di seconda generazione. È composto da 20 miliardi di transistor, il 25% in più rispetto a M1, che aiutano a migliorare le performance: proprio a proposito di prestazioni, secondo Apple la GPU del nuovo M2 offre il 25% di prestazioni in più rispetto a M1 alla stessa potenza, mentre esprimendosi al massimo riesce a migliorare quanto fatto dal predecessore fino al 35%, pur consumando di più. Per quanto riguarda invece la CPU, Apple assicura il 18% di prestazioni aggiuntive.