Dopo i rumor degli ultimi mesi, Apple ha annunciato ufficialmente i suoi nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici equipaggiati con i chip M2 Pro e M2 Max. Oltre a prestazioni migliori rispetto alla generazione precedente, i nuovi notebook Apple presentano anche altre novità, come una scheda di rete che ora supporta lo standard Wi-Fi 6E, uscita video HDMI 2.1 e altro ancora.

Come affermato dalla stessa casa della mela morsicata:

Apple ha annunciato oggi i nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici con M2 Pro e M2 Max, la nuova generazione di SOC Apple che offre agli utenti professionisti prestazioni e durata della batteria ancora più elevate. Grazie a M2 Pro e M2 Max – i chip più potenti ed efficienti al mondo per un computer portatile professionale – il MacBook Pro affronta compiti impegnativi, come il rendering degli effetti, che è fino a 6 volte più veloce del più veloce MacBook Pro basato su Intel, e il color grading, sino a 2 volte più veloce. Grazie all’efficienza energetica senza precedenti di Apple Silicon, la durata della batteria di MacBook Pro arriva a 22 ore, la più lunga mai registrata in un Mac. Per una migliore connettività, il nuovo MacBook Pro supporta il Wi-Fi 6E, fino a due volte più veloce della generazione precedente, e l’HDMI avanzato, che supporta per la prima volta i display 8K. Con una memoria unificata fino a 96 GB nel modello M2 Max, i creatori possono lavorare su scene così vaste che i laptop PC non riescono a gestire.

Photo Credit: Apple

Ecco un riassunto di ciò che potrà fare il nuovo SoC M2 Pro, che potrà avere sino a 12 core CPU, 19 core GPU e 32GB di memoria unificata:

30% di prestazioni grafiche in più

Il Neural Engine è più veloce del 40%, accelerando le attività di apprendimento automatico come l’analisi video e l’elaborazione delle immagini.

Il rendering di titoli e animazioni in Motion è fino all’80% più veloce del più veloce MacBook Pro basato su Intel e fino al 20% più veloce della generazione precedente.

La compilazione in Xcode è fino a 2,5 volte più veloce del più veloce MacBook Pro basato su Intel e quasi il 25% più veloce della generazione precedente.

L’elaborazione delle immagini in Adobe Photoshop è fino all’80% più veloce del più veloce MacBook Pro basato su Intel e fino al 40% più veloce della generazione precedente.

Ovviamente, M2 Max alza ulteriormente l’asticella arrivando sino a 38 GPU core, 96 GB di memoria unificata e proponendo:

CPU a 12 core con fino a otto core ad alte prestazioni e quattro core ad alta efficienza che offre prestazioni fino al 20% superiori rispetto a M1 Max.

Il rendering degli effetti in Cinema 4D è fino a 6 volte più veloce del più veloce MacBook Pro basato su Intel e fino al 30% più veloce della generazione precedente.

Il color grading in DaVinci Resolve è fino a 2 volte più veloce del più veloce MacBook Pro basato su Intel e fino al 30% più veloce della generazione precedente.

I nuovi MacBook Pro da 14 e 16 sono già ordinabili, mentre la loro disponibilità è prevista per il 24 gennaio. Per quanto riguarda i prezzi, si parte da 2.499€ per il MacBook Pro da 14″ con M2 Pro, mentre per avere il modello da 16″ si dovrà sborsare almeno 3.099€. Per maggiori informazioni, vi rimandiamo al sito ufficiale.