Le indiscrezioni circolanti finora avevano lasciato intendere che avremmo potuto vedere il lancio dei nuovi portatili MacBook Pro, equipaggiati con i nuovi processori M2 Pro e Max, già prima della fine dell’anno in corso. Nuovi rumor provenienti da fonti affidabili, ma anche dichiarazioni dello stesso CEO Tim Cook, stanno tuttavia suggerendo un possibile lancio all’inizio di marzo 2023. Questa voce sarebbe basata su una chiamata con gli investitori svoltasi la scorsa settimana, dove Tim Cook avrebbe pronunciato la frase “…mentre ci avviciniamo alle festività natalizie, con la nostra gamma di prodotti impostata…“, suggerendo quindi che non è previsto il lancio di ulteriori dispositivi per quel periodo.

New 14" and 16" MacBook Pro with new processors will enter mass production in 4Q22. Given TSMC's guidance that the 3nm will contribute revenue starting in 1H23, processors of 14" and 16" MacBook Pro models may still adopt the 5nm advanced node. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) August 22, 2022

Tra gli autorevoli addetti ai lavori esperti del settore, ha fatto eco a questa notizia anche l’analista cinese Ming-Chi Kuo, dichiarando di aspettarsi nuovi MacBook Pro nel 2023. L’ipotesi di un lancio a inizio marzo del prossimo anno è stata condivisa da Mark Gurman di Bloomberg: secondo il giornalista, Apple avrebbe in mente di presentare i nuovi portatili in concomitanza al rilascio di macOS Ventura 13.3 e iOS 16.3, previsto per lo stesso periodo. Gurman scendendo più nei dettagli, ha anche affermato che i nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici non apporteranno novità sostanziali al design e alle funzionalità, distinguendosi dai modelli attuali soltanto per l’utilizzo dei chip Apple di nuova generazione. Sempre stando alle parole del giornalista, il SoC M2 Max includerebbe un totale di 12 core per la CPU e ben 38 core per la GPU, rispetto i 10 e 32 core che invece caratterizzano M1 Max.

Apple starebbe inoltre lavorando al suo primo Mac Pro con chip M2, rendendo così definitiva la separazione dalle forniture Intel: questo dovrebbe essere disponibile in due versioni, di cui una equipaggiata, nello specifico, con CPU M2 Pro e l’altra con M2 Max. Il nuovo computer destinato agli ambiti professionali sarebbe già in fase di test: ve ne abbiamo parlato di recente in un articolo.