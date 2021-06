MacOS Monterey, alcune novità non arriveranno sui Mac con CPU Intel

Qualche giorno fa, al WWDC 2021, Apple ha presentato la prossima versione del proprio sistema operativo per iMac e MacBook: MacOS Monterey. Le novità introdotte rispetto a Big Sur sono certamente numerose e notevoli, eppure alcune tra le più interessanti potrebbero non essere disponibili per i dispositivi basati su processori Intel, ma solo su quelli con chip M1 prodotto da Apple.

Considerando che i primi dispositivi con processore M1 sono stati resi disponibili a novembre, è probabile che molti utenti abbiano ancora la versione basata su CPU Intel, i quali non potrebbero godere delle seguenti funzionalità:

Modalità Ritratto su FaceTime , che sostanzialmente si limita a sfocare lo sfondo durante una videochiamata;

, che sostanzialmente si limita a sfocare lo sfondo durante una videochiamata; Live Text , tramite la quale gli utenti possono interagire con il testo riconosciuto nelle immagini;

, tramite la quale gli utenti possono interagire con il testo riconosciuto nelle immagini; La nuova Globe View di Apple Maps;

di Apple Maps; Mappe dettagliate di alcune città su Apple Maps, come San Francisco, Los Angeles, New York e Londra;

di alcune città su Apple Maps, come San Francisco, Los Angeles, New York e Londra; Dettatura del testo offline ;

; Rimozione del limite alla dettatura online (che su Big Sur non poteva superare i 60 secondi).

È comprensibile che i possessori di Mac che non montano un chip M1 siano contrariati dalla scelta di Apple di riservare determinate funzioni solo ai dispositivi che lavorano con il processore dell’azienda. Inoltre ciò potrebbe far pensare che in futuro Apple rilascerà aggiornamenti software e introdurrà nuove funzionalità solamente per i computer con chip M1 integrato, dunque andando contro le sue stesse dichiarazioni dello scorso giugno, in cui affermava che “Apple continuerà a supportare e a rilasciare nuove versioni di macOS per i Mac con processore Intel in futuro.” Una decisione che farà storcere il naso alla maggior parte dei possessori di Mac dunque, ma che effettivamente riflette lo spirito “esclusivo” che ha caratterizzato Apple fin dalla presentazione dei suoi primi prodotti.