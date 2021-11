macOS Monterey sembra rompere i vecchi Mac: attenti ad aggiornare!

Ogni aggiornamento di un sistema operativo porta con sé nuove funzionalità, prestazioni migliorate, bug fix… E nuovi bug, a volte anche abbastanza gravi. Secondo quanto riportato da Mac Rumors, sembra che il recente macOS Monterey rompa alcuni vecchi Mac, lasciando “a spasso” i proprietari di queste macchine, che si ritrovano tra le mani un soprammobile decisamente costoso, specialmente tenendo conto del fatto che un reset di SMC o NVRAM non sembra risolvere il problema.

L’utente Freddy Mini ha condiviso il suo dispiacere su Twitter: il suo MacBook Pro 16″ del 2020 con soli 18 mesi di vita è “morto” durante l’update a macOS Monterey. La stessa sorte è toccata a Daniel Lin, in possesso di un MacBook Pro 2019 e a cui era capitata la stessa cosa con l’aggiornamento Big Sur, rilasciato lo scorso anno. “Le porte smettono di funzionare in continuazione e non posso nemmeno ricaricare”, ha twittato Lin. “Non posso resettare l’SMC perché non c’è energia. Come faccio a capire di non aver comprato un fermacarte?”.

Mac Rumors ha fatto notare che segnalazioni di questo genere non sono solo su Twitter, ma anche sulle pagine del supporto ufficiale di Apple. Mpotts94 racconta in una discussione su Apple Support che, da quando ha aggiornato il proprio MacBook Pro a macOS Monterey, non vede altro che una schermata nera all’avvio. La macchina si accende e l’utente ne è certo per due motivi, primo perché si surriscalda, secondo perché è possibile cliccare il trackpad, tuttavia non sembra esserci un output video. Mpotts94 ha portato il suo MacBook Pro presso un Genius Bar, dove i tecnici hanno identificato la fonte del problema nella scheda logica; l’utente afferma di non aver mai avuto problemi prima dell’aggiornamento, tuttavia ora dovrà sborsare 500 dollari per poter tornare a usare il suo MacBook.

Purtroppo sembra non esserci una ragione comune per cui alcuni Mac smettano di funzionare dopo l’aggiornamento: i report parlano di MacBook Pro, iMac e Mac Mini, ma dal canto nostro abbiamo aggiornato un MacBook Pro 2017 e tutto funziona a dovere. C’è da considerare poi il fatto che, quando viene rilasciata una nuova versione di macOS, non si aggiorna solamente il sistema operativo, ma anche alcuni firmware di altri componenti: è un po’ come quando i portatili moderni, insieme agli aggiornamenti di Windows, installano nuove versioni del BIOS. L’ipotesi più probabile e che uno di questi aggiornamenti firmware non vada a buona fine, causando i problemi che vi abbiamo descritto. Al momento, Apple non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito, quindi se siete in possesso di un Mac su cui può essere installato macOS Monterey, il nostro consiglio è di non aggiornare, almeno fino a quando non sarà fatta luce sulla vicenda.