State cercando un router portatile pratico e potente per avere sempre a portata di mano una connessione internet stabile e affidabile? In questo caso non possiamo che consigliarvi caldamente questa ottima offerta di Comet, che vi propone questo hotspot portatile TP-Link 4G M7000 con uno sconto del 28%.

Grazie a questa promozione potrete infatti farlo vostro a soli 49,99 € anziché 69,99 €, risparmiando così 20€ sul prezzo di listino. Si tratta di un’occasione da cogliere al volo, prima che si esaurisca, per cui vi suggeriamo di effettuare il vostro acquisto oggi stesso, prima che l’offerta termini.

Goditevi la libertà di connessione ovunque con il potente M7000, il router portatile che supporta la rete 4G LTE. Con velocità di download fino a 150 Mbps e di upload fino a 50 Mbps, avrete una connessione ultra veloce per tutte le vostre esigenze. Inoltre, la batteria da 2000 mAh garantisce connessioni stabili e performanti.

Basta inserire una scheda SIM 4G per creare il vostro hotspot Wi-Fi dual band, grazie alla piena compatibilità con tutti gli operatori attivi in Italia, fra cui anche iliad, ho mobile e kena. In questo modo potrete condividere all’istante la connessione 4G/3G con un massimo di 10 dispositivi Wi-Fi come tablet, telefoni cellulari, computer portatili, console di gioco e molto altro ancora.

Per impostazione predefinita, la modalità di risparmio energetico è abilitata. Quando i dispositivi non sono connessi per 10 minuti, il Wi-Fi si spegne automaticamente. Per ripristinare la connessione, basta premere il pulsante di accensione o disabilitare la modalità di risparmio energetico.

Certamente da menzionare anche l’app tpMiFi, con la quale avrete il pieno controllo sulla vostra connessione: potrete infatti impostare limiti di trasferimento dati, controllare quali dispositivi sono connessi e persino inviare messaggi per comunicare con gli utenti collegati.

