Mai visto un risparmio così: CyberGhost scontata del 83% + 4 mesi extra

Oggi, uno dei migliori fornitori di VPN ritorna alla carica con una promozione allettante, limitata al piano biennale. L'offerta prevede una riduzione del prezzo del 83%, marcando uno dei ribassi più significativi mai proposti. Stiamo parlando di CyberGhost che, per questa occasione, ha ampliato anche il numero di mesi extra, offrendone addirittura 4. Questo significa che avrete la possibilità di godere di 28 mesi di servizio al costo di soli 2.03€ mensili. Ma le sorprese non finiscono qui: con un aggiunta di solo 1€ al mese, potrete accedere alla Security Suite per Windows, migliorando ulteriormente la sicurezza.

CyberGhost, chi dovrebbe abbonarsi?

Per chi desidera salvaguardare la propria privacy digitale, CyberGhost si pone come soluzione efficace. CyberGhost cripta il flusso dati su internet, celando le attività online sia ai fornitori di servizi Internet sia a possibili spettatori non autorizzati. Anche per gli appassionati di contenuti streaming internazionali, questa VPN si rivela utile, poiché facilita l'accesso a materiali limitati geograficamente.

CyberGhost si distingue anche per la sua offerta di server specializzati nell'ottimizzazione dello streaming, il che semplifica ulteriormente la visione dei propri show televisivi e film preferiti da ogni angolo del globo. In più, optando per il pacchetto Security Suite, offerto a un prezzo scontato, gli utenti possono godere di una protezione avanzata contro gli attacchi DDoS, oltre a un'ulteriore barriera contro malware, tracciamenti indesiderati e altre minacce informatiche.

Con la possibilità di estendere la durata dell'abbonamento e di usufruire di mesi aggiuntivi gratuiti, l'opportunità di aderire a CyberGhost appare vantaggiosa in questo periodo. Dato che l'offerta è temporanea, si consiglia di agire con prontezza per approfittarne.

