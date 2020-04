MainGear Rush, disponibile la nuova serie di PC gaming e workstation

MainGear ha reso disponibile la sua nuova serie di PC desktop gaming, MainGear Rush. Queste soluzioni sono configurabili con componenti AMD e Intel; vantano un design accattivante e possono essere personalizzate con una piastra di distribuzione contenente un liquido rosso deionizzato (non conduttivo, per la sicurezza di tutti i componenti), come potete vedere nella seguente immagine.

Le CPU del Team Red disponibili partono da un processore di fascia media come il Ryzen 5 3600X e arrivano sino al Threadripper 3990X, un “mostro” da 64 core/128 thread che l’azienda pubblicizza come prodotto per studi di Hollywood e content creator.

Le controparti del Team Blue partono dal Core i5-9600K e arrivano attualmente sino al Core i9-9900K. In futuro dovrebbe essere disponibile anche il Core i9-10980XE, come descritto nella pagina di presentazione.

Le GPU AMD selezionabili sono le Radeon RX 5700 e RX 5700 XT. Tra le schede video della gamma GeForce la scelta è ben più ampia e si passa va dalla Nvidia GeForce RTX 2060 fino a una formidabile combo di Nvidia TITAN RTX in SLI tramite NVLink.

Per quanto concerne la RAM si passa da un minimo di 16GB a un massimo di 128GB HyperX FURY DDR4 da 3000MHz; sono selezionabili anche banchi con una frequenza superiore ma a una minore capacità.

Al momento, sono disponibili quattro alimentatori da 500, 750, 850 e 1200 watt, tutti appartenenti al marchio EVGA. L’archiviazione è invece affidata a 2 slot per SSD NVMe, 4 slot per SSD SATA e due slot per HDD.

I dissipatori a liquido sono le uniche unità di raffreddamento disponibili. Si va dal dissipatore MAINGEAR Epic 240/RGB, all’eccellente ASUS ROG Ryujin 360 RGB (disponibile su Amazon), passando per sistemi come il MAINGEAR APEX Cooling.

Di fatto è disponibile un solo case, ma in due colorazioni: black o silver. Si tratta di un case E-ATX Full Tower, con pannelli in vetro temperato frontalmente, posteriormente e su un lato.

Il prezzo minimo parte da 1899 dollari e la garanzia è di 3 anni. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo alla pagina ufficiale.