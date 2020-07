Maingear Turbo, la workstation compatta dei vostri sogni

Se volete acquistare un PC compatto ma dalle prestazioni di una workstation, date un’occhiata al nuovissimo desktop Turbo di Maingear.

Misura 31,2 x 17 x 36,5 centimetri (A x L x P) e dovrebbe adattarsi facilmente in qualsiasi ambiente, proprio come le console next-gen PS5 e Xbox Series X. Progettato in collaborazione con AMD, Maingear Turbo potrà esser equipaggiato esclusivamente con CPU Ryzen, inclusi i nuovissimi modelli Ryzen 3000XT. E non è tutto, perché se il Ryzen 9 3900 XT non fosse sufficiente alle vostre necessità potrete optare persino per un Ryzen 9 3950X (Amazon), una CPU da 16 core/32 thread, una frequenza massima di 4,7GHz e ben 64MB di cache L3.

Per quanto riguarda le schede grafiche, è possibile scegliere sia modelli AMD che Nvidia: dalla modesta Radeon RX 5500 XT alla potente Radeon RX 5700 XT, oppure dalla GeForce GTX 1650 fino alla possente Titan RTX.

Il raffreddamento avviene verticalmente: l’aria fresca entra dal pannello inferiore del case e viene espulsa da quello superiore. È possibile optare sia per un dissipatore a liquido che per lo splendido sistema di raffreddamento Apex dell’azienda, che raffredda sia il processore che la scheda grafica. Attualmente, sulla pagina di personalizzazione, questa soluzione non è selezionabile ma potrebbe presto diventarla.

Sono selezionabili due schede madre: una di fascia media, la ASRock B550M-ITX/AC, e una di fascia alta, la ASUS ROG Strix X570-I Gaming w/ WIFI – Mini-ITX. Si può optare per un solo modello di RAM, le HyperX FURY, installabili da un minimo di 8GB a un massimo di 64GB (2 x 32GB).

Per quanto riguarda lo spazio d’archiviazione, si possono installare fino a due SSD M.2 e due SSD SATA (oppure optare per un solo HDD da 3,5 pollici). Tra gli SSD PCIe selezionabili troviamo: Samsung 970 PRO, Seagate FireCuda 520 Gen4, Intel 660p e Intel 665p. La capacità delle suddette unità varia tra i 512GB e i 2TB. Per quanto riguarda gli SSD SATA è disponibile il solo Samsung 860 PRO con una capacità massima di 4TB.

Tra i sistemi operativi, si può optare per Windows 10 Home o Pro (con una “garanzia zero bloatware”).