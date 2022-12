Secondo un recente studio di Atlas VPN, gli attacchi malware riguardano principalmente gli ambienti Windows. Secondo Atlas, infatti, solo nei primi tre trimestri del 2022 sono stati riscontrati ben 59,58 milioni di campioni di nuovi malware su questa piattaforma, che rappresentano il 95,6% di tutti i malware scoperti nel periodo di riferimento.

I dati su cui i ricercatori di Atlas VPN hanno condotto la propria analisi provengono da AV-TEST, nota organizzazione indipendente dedita alla classificazione e valutazione degli antivirus e dei servizi di sicurezza.

In generale, però, si riscontra anche un calo dei campioni di malware pari al 34% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, le cifre rimangono elevate: in ambiente Linux, sono stati scoperti 1,76 milioni di nuovi campioni, pari al 2,8% delle minacce malware totali del 2022.

Photo Credits - Atlas VPN

Passando ad Android, nei primi tre trimestri del 2022 sono stati riscontrati 938.379 muovi malware (1,5% rispetto al totale). Infine, su macOS sono stati registrati 8.329 nuovi campioni.

In totale, i primi tre quarti del 2022 hanno visto un totale di 62,29 milioni di minacce malware registrate in generale, in media 228.164 minacce al giorno.

Da un trimestre all’altro, però, è stato notato un calo. Il più significativo è fra il terzo e il secondo trimestre, con il 14% in meno di campioni rilevati.

Analizzando ottobre e novembre 2022, è stato registrato un calo del 60% rispetto allo stesso periodo del 2021, tuttavia questo dato non deve trarre in inganno: il malware rimane una minaccia costante agli utenti che navigano su internet, sia tramite reti private che personali, e nessuna piattaforma è totalmente immune al fenomeno.

Dunque, occorre mantenere un atteggiamento prudente, tenere aggiornato il proprio antivirus e utilizzare strumenti di protezione avanzati come il blocco pop-up, la protezione anti-phishing e i filtri URL.