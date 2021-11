Mana’ Mana’ Black Friday Unieuro: regalati Acer Nitro 5, il notebook per il gaming e la produttività

Acer Nitro 5, con processore AMD Ryzen 9 5900HX, 16GB di RAM, 1TB di SSD e la potente scheda grafica dedicata GeForce RTX 3080, è disponibile in promozione da Unieuro a soli 1.999€. La promozione è valida solo dal 18 al 29 novembre.

Il mercato dei notebook ha assunto un ruolo sempre più importante grazie agli avanzamenti tecnologici che hanno permesso di realizzare computer portatili di volta in volta più sottili, ma allo stesso tempo potenti e in grado di sostituire più che degnamente un desktop completo.

Trovare il giusto equilibrio tra capacità computazionali, soprattutto per quanto riguarda l’ambito gaming, trasportabilità e autonomia non è di certo facile, ma Acer, con la sua serie Nitro, sembra aver centrato in pieno l’obiettivo. In particolare, Acer Nitro 5 si propone come il dispositivo perfetto per tutti coloro che necessitano di un laptop completo e performante per lavoro e/o studio, ma non disdegnano di passare il proprio tempo libero giocando ai videogame, compresi i più recenti, senza problemi.

Acer Nitro 5 è equipaggiato con componenti di ultima generazione ed è disponibile in diversi configurazioni. Per quanto riguarda il processore, il produttore taiwanese ha deciso di puntare sulla serie Ryzen 5000 Mobile di AMD, che, grazie alla nuova architettura a 7nm, assicura prestazioni di alto livello pur mantenendo consumi ridotti, mentre per la parte grafica si affida alla gamma RTX 3000 di NVIDIA, sino ad arrivare alla potentissima RTX 3080 per sfruttare al meglio tecnologie importanti come Ray Tracing e DLSS. A completare la dotazione hardware troviamo 8GB di memoria RAM DDR4-3200 (espandibile sino a 32GB), un doppio slot M.2 per SSD PCIe o SATA (oltre alla possibilità di installare un HDD fino a 2TB) e connettività Wi-Fi 6.

Se desiderate puntare a una configurazione abbastanza potente in grado di resistere alla prova del tempo e non farvi sentire la necessità di dover cambiare dispositivo per svariati anni, vi consigliamo il modello con CPU AMD Ryzen 9 5900HX, 16GB di RAM, 1TB di SSD, GeForce RTX 3080 e display 15,6″ a risoluzione Full HD con refresh rate di 144Hz. Solitamente questa variante viene proposta al prezzo di listino di 2.399€, ma attualmente è oggetto di un’incredibile promozione che consente di portarvela a casa a soli 1.999€ presso la nota catena di elettronica Unieuro, dove potete acquistarla direttamente da questo indirizzo. Nitro 5 con Ryzen 9 è il prodotto top di gamma della linea Acer Gaming; se siete alla ricerca di un dispositivo di medio livello per giocare e studiare/lavorare, le altre configurazioni disponibili da Unieuro rappresentano un ottimo compromesso: trovate tutti i modelli a questo link.

Per quanto riguarda il display, è possibile scegliere il formato da 17,3” o 15,6”, con una risoluzione FullHD e un refresh rate sino a 360Hz o QHD fino a 165Hz. Grazie a un tempo di risposta di soli 3ms, avrete sempre immagini nitide con un ghosting ridotto al minimo, così da concentrarvi appieno sull’azione di gioco. Inoltre, le cornici laterali di soli 7,02mm offrono un’immersione ancora maggiore e portano il rapporto schermo-chassis all’80%.

Un dispositivo potente ha bisogno di un sistema di dissipazione efficiente e Acer Nitro 5 non costituisce di certo un’eccezione alla regola. Infatti, a bordo è stata implementata la tecnologia Acer CoolBoost con un design a doppia ventola con regolazione automatica delle velocità e quattro sfiati per mantenere le temperature adeguate al carico di lavoro. Il software NitroSense consente di personalizzare ulteriormente il comportamento delle ventole, impostando ad esempio profili specifici in base alle operazioni da svolgere, come monitorare il sistema in tempo reale e molto altro ancora.

Acer Nitro 5 è anche equipaggiato con una comoda tastiera retroilluminata RGB a quattro zone con una spaziatura tra i tasti di soli 1,6mm per il massimo comfort. L’anima gaming del prodotto è evidenziata anche dalla presenza di tasti WASD e freccia ben distinti dagli altri in modo da capire la loro posizione con una rapida occhiata. Per le massime performance anche durante le partite multiplayer in locale o via Internet, Acer Nitro 5 sfoggia la scheda di rete Gigabit Killer E2600, regalando un’esperienza di primo livello, con una bassa latenza durante i match online, uno streaming fluido di filmati HD e tutte le funzionalità avanzate offerte dalle tecnologie Killer, senza dimenticare lo standby connesso e Wake-On-Lan.

Oltre a un display perfetto per giocare e componenti di fascia alta, Acer Nitro 5 è in grado di fornire anche un’esperienza sonora di altissimo livello grazie all’impiego della tecnologia DTS:X Ultra che utilizza algoritmi complessi per fornire un audio posizionale accurato, a tutto vantaggio dell’immersione e del realismo, anche con i contenuti stereo. Con un buon paio di cuffie, riuscirete senza alcun dubbio a percepire in modo nitido la direzionalità dei suoni e non mancano dei preset dedicati a diversi generi di titoli, come strategici, RPG e sparatutto.