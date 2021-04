Manhattan, ecco i nuovi cabinet per la ricarica multipla USB-C PD

Manhattan aggiorna la sua gamma di armadi dedicati alla ricarica introducendo tre soluzioni innovative per gestire allo stesso tempo fino a 32 dispositivi.

Si tratta di tre “stazioni di ricarica” della serie I-CABINET, due statiche e una dotata di ruote, dedicate al collegamento di smartphone, laptop e tablet.

Grazie al supporto del connettore USB-C e del protocollo di ricarica PD 3.0 (power delivery) è possibile fornire ad ogni dispositivo un massimo di 18W (ovvero 3A di corrente alla massima tensione permessa).

La potenza di ricarica è la medesima per le tre tensioni di funzionamento:

5V, 3A per un totale di 18 W;

9V, 2A per un totale di 18 W;

12V, 1.5A per un totale di 18 W.

Le principali differenze che si trovano fra i modelli offerti si limitano alle dimensioni e al numero di dispositivi ricaricabili contemporaneamente.

Il modello “entry level”, I-CABINET-10, offre la possibilità di collegare fino ad un massimo di 10 dispositivi grazie alle porte USB-C interne. Le dimensioni contenute (360x345x370mm, LxAxP) lo rendono perfetto per ambienti di lavoro e uffici, promettendo una ricarica veloce senza trascurare la temperatura e la sicurezza dei dispositivi inseriti. L’involucro è realizzato in alluminio verniciato a polvere, per una finitura sobria ed elegante.

Il vano principale costruito in pannelli d’acciaio laminato a freddo con uno spessore di circa 1.5mm è diviso in dieci porzioni da robusti divisori in plastica. La scelta del materiale migliora la rigidità strutturale del cabinet senza sacrificare la capacità di dissipazione. Ogni alloggiamento offre un volume pari a 1.78L, più che adeguato alla ricarica di Chromebooks e computer portatili; inoltre incorpora un sistema di gestione dei cavi per evitare fastidiosi ingarbugliamenti. Il comparto principale è dotato di serratura (con chiave di scorta inclusa) in grado di isolare completamente i dispositivi in fase di ricarica.

L’armadietto è dotato anche di una ventola incorporata e di LED di stato che permettono di monitorare la carica dei dispositivi collegati. I-CABINET-10, cosi come gli altri modelli della gamma, offre diverse protezioni per i dispositivi alloggiati:

protezione contro il cortocircuito (SCP) con recupero automatico del funzionamento;

(SCP) con recupero automatico del funzionamento; protezione contro sovratensione (OVP) con recupero automatico del funzionamento;

(OVP) con recupero automatico del funzionamento; protezione contro sovracorrente (OCP) con cut-off al 150% del valore massimo.

I-CABINET-20, come suggerisce il nome, è un’evoluzione che vanta un totale di 20 porte di ricarica. Grazie al raddoppio dei dispositivi alloggiabili cresce anche la larghezza complessiva, ora pari a 610mm. Oltre alle differenze esteriori, la variante “20” raddoppia anche la potenza fornita che raggiunge un totale di 360W; questo permette la ricarica in sicurezza di 20 dispositivi compatibili con Power Delivery.

Il vano principale è dotato di due porte con apertura massima a 90 gradi, l’ideale per l’utilizzo in condizioni di spazio ristretto. Gli alloggiamenti dei dispositivi, singolarmente identici alla variante “10”, ora ricoprono interamente la larghezza del cabinet. Come per il modello entry level, la variante “20” presenta le medesime protezioni elettriche e termiche; la singola ventola interna è stata spostata al centro del vano principale per migliorare la distribuzione del flusso d’aria.

Dulcis in fundo, I-CABINET-32 rappresenta l’apice dell’offerta di Manhattan. Il numero di dispositivi alloggiati sale a 32 mantenendo le tensioni e le correnti degli altri due modelli.

Le dimensioni esteriori crescono a 560x575x375mm, grazie anche all’aggiunta di una maniglia in acciaio da 37cm e di ruote snodabili (e frenate) per facilitarne il trasporto e lo spostamento in loco. La potenza complessiva sale a 576W per alimentare correttamente i 32 alloggiamenti, divisi in due ripiani da 16 ciascuno. Le dimensioni di tali alloggiamenti rimangono le medesime, ma la disposizione su più livelli permette di mantenere la compattezza degli altri due modelli. Anche la sicurezza è stata rinforzata con l’aggiunta di un sistema di chiusura elettronico con codice pin numerico. Oltre ai connettori USB-C , la variante “32” include una porta usb ausiliaria esterna per la ricarica a 5V e 2.1A (circa 10W) e due prese EU CEE 7/3 sul retro.

Tutti i prodotti della serie I-CABINET sono coperti da 3 anni di garanzia. Nella confezione è presente un kit per l’installazione di una messa a terra aggiuntiva, oltre a quella fornita tramite la spina di alimentazione standard C14.