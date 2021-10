Manhattan: nuovi supporti e custodie per notebook e monitor

Manhattan ha introdotto tre nuove borse per notebook e due supporti per monitor e laptop in grado di soddisfare sia le vostre esigenze relative al trasporto sicuro dei dispositivi che al comfort ottimale durante il lavoro o studio alla scrivania.

Partiamo con la borsa Empire, adatta per contenere notebook con schermi da 15″ e 17″ ed estremamente leggera (solo 0,9Kg). Si tratta dell’accessorio ideale per proteggere il vostro computer portatile grazie al compartimento imbottito e alla maniglia resistente, mentre la comoda cinghia da spalla imbottita offre un maggiore comfort. Oltre al laptop, la borsa Empire offre abbastanza spazio per portare con voi agende, accessori e altro ancora, in virtù della presenza di molteplici tasche.

Nel caso abbiate bisogno di proteggere un laptop con display da 15,6″, vi consigliamo questa custodia imbottita morbidissima di colore grigio realizzata nella parte esterna con un materiale idrorepellente e durevole in grado di assicurare che il vostro dispositivo sia al riparo da agenti atmosferici, schizzi e usura. Grazie al design sottile e leggero, questa custodia può essere usata sia autonomamente con la pratica maniglia che posizionata all’interno di bagagli a mano e zaini. Infine, non poteva di certo mancare una tasca frontale con cerniere per riporre piccoli oggetti.

Per laptop di dimensioni più contenute (con display fino a 14,5″), troviamo la custodia Seattle, in colorazione grigia e corallo, che presenta tutti i vantaggi della precedente ed offre un look moderno con un tocco elegante. Grazie al suo form factor ridotto, si propone come un’ottima compagna di viaggio e può esser riposta senza problemi nella tasca dei sedili o nelle cappelliere.

Passiamo ora al nuovo supporto regolabile per laptop e tablet, che consente di approntare una postazione comoda per il lavoro e studio grazie alla possibilità di rialzare il dispositivo con cinque inclinazioni ergonomiche che puntano a migliorare la postura e diminuire l’affaticamento degli occhi, a tutto vantaggio del comfort complessivo. Questo accessorio permette di alloggiare senza problemi notebook con display da 10″ a 15,6″, ma è adatto anche ai tablet, con un peso massimo di 5Kg. Il supporto può essere piegato facilmente per essere riposto all’interno di borse e zaini, così da trasportarlo con voi e utilizzarlo ovunque vogliate, ad esempio nella camera di un albergo o allo stand di una fiera. Infine, l’articolo offre un design ventilato per mantenere il vostro dispositivo fresco e prevenendone, in tal modo, il surriscaldamento.

Se il display del vostro computer portatile non vi basta e avete bisogno di un monitor più grande o, più semplicemente, necessitate di una configurazione multi display, il nuovo supporto da scrivania con braccio per monitor e laptop è quello che fa al caso vostro. L’accessorio in questione è dotato di un braccio regolabile con doppio giunto e attacco conforme VESA in grado di sostenere monitor da 13″ a 32″ fino a un massimo di 8Kg, mentre la mensola per laptop offre lo spazio adatto ad accogliere un dispositivo che integra un display da 10″ a 18″ con un peso massimo di 8Kg.

Grazie alle ampie capacità di rotazione e all’intelligente sistema di gestione dei cavi integrato, questo supporto vi permette di realizzare una configurazione con doppio monitor ovunque vogliate senza preoccuparvi della sua solidità, assicurata da una struttura robusta in acciaio e dal morsetto a C per una salda presa al tavolo o scrivania.