In occasione dell’International Data Backup Day, la giornata mondiale del backup, che si terrà il 31 marzo, le aziende specializzate nel settore potrebbero pubblicare sconti interessanti relativi a software e servizi di cloud storage. Una di queste si è già attivata, offrendo per tutto il mese di marzo le proprie soluzioni di backup con uno sconto del 70%.

Parliamo dei software Genie, che rispondono alle esigenze sia di privati che aziende, pertanto chiunque può trovare la soluzione più adatta per i propri scopi. I prezzi dei software Genie normalmente partono da circa 35 euro e arrivano a 400 euro per i programmi più avanzati, che garantiscono una protezione continua dei dati anche per SQL ed Exchange, ma a seguito di questa promozione servono soltanto 10,48€ per acquistare una soluzione di cloud storage adatta alla maggior parte degli utenti privati.

Per quest’ultimi, l’azienda propone i suoi Genie Timeline Home 10 e Genie Backup Manager Home 9.0, entrambi progettati per un unico scopo, ossia conservare i propri file in un luogo sicuro. Oltre a fare ciò, questi software sono studiati per semplificare l’intero processo di archiviazione, a prescindere da dove si trovino i file. Potrete ad esempio mettere al sicuro dati che si trovano anche su un’unita di rete.

Essendo software pensati per poter essere usati con la massima semplicità, e quindi facilmente utilizzabili anche da utenti poco esperti, i backup saranno automatici. Inoltre, con Genie Timeline Home 10, il più economico della suite, potrete recuperare i file rimossi accidentalmente, riprenderli risalendo a una specifica data e ricevere i vari aggiornamenti sullo stato del backup attraverso le notifiche.

Con Genie Backup Manager Home 9.0, invece, potrete ripristinare i vostri dati anche su un secondo PC senza l’ausilio di alcun genere di installazione. Come avrete capito, parliamo di software di ottimo livello, con funzionalità che vanno ben oltre alla semplice archiviazione in cloud, pertanto si riveleranno degli ottimi alleati per chi vuole avere la certezza di non perdere mai i propri dati, che siano delle semplici immagini o documenti importanti.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa promozione, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, anche se avete tutto il mese di marzo per prendere una decisione e decidere come memorizzare e proteggere i vostri file.

