MasterBox NR200 e NR200P, i nuovi case Cooler Master con form factor Mini-ITX

Il noto produttore taiwanese Cooler Master, conosciuto principalmente per la realizzazione di componenti hardware per personal computer, come alimentatori, sistemi di dissipazione e case, ha presentato oggi i nuovi chassis MasterBox NR200 e NR200P, pensati per la creazione di sistemi compatti con form factor Mini-ITX.

Nonostante le dimensioni piuttosto contenute, MasterBox NR200 e NR200P sono in grado di ospitare schede madri Mini-ITX e Mini DTX equipaggiate con componenti piuttosto potenti e quindi offrono il supporto a dissipatori ad aria alti sino a 157mm e schede video che occupano tre slot con una lunghezza e larghezza massima rispettivamente di 330mm e 156mm. Inoltre, l’alimentatore può essere montato frontalmente in modo da ricavare ulteriore spazio sulla motherboard. I case vengono forniti con due ventole di serie (Sickleflow da 92mm e 120mm), anche se in totale è possibile inserirne fino a sette, fornendo quindi ampia libertà per espellere l’aria calda che si genererà al suo interno.

MasterBox NR200P, a differenza della sua variante NR200, include una serie di riser PCI-e per l’installazione della GPU in verticale, oltre ad essere equipaggiato con un pannello laterale in vetro temperato utile per tutti coloro che sono orgogliosi della propria configurazione, magari ricca di LED RGB al suo interno, e desiderano posizionarla in bella vista sulla propria scrivania. L’accesso ai componenti è facilitato dalla presenza di perni per una facile rimozione di tutti i pannelli esterni e ventole senza l’uso di attrezzi.

Cooler Master MasterBox NR200 e NR200P sono prodotti perfetti per i gamer più esigenti che vogliono componenti di elevata qualità e potenza all’interno di uno spazio ridotto. Il prezzo al pubblico consigliato è rispettivamente di 82€ e 105€ ed i case saranno disponibili presso i rivenditori ufficiali a partire dal mese di settembre.

Recentemente Cooler Master ha fatto parlare di sé anche per l’annuncio del suo primo case ideato per Raspberry Pi 4 che, a detta del produttore, offre il perfetto equilibrio tra performance, durata e usabilità grazie alla qualità dei materiali utilizzati e un’accessibilità intuitiva alle varie porte presenti sul noto Single Board Computer.