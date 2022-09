A IFA Huawei ha presentato al pubblico il nuovo MateBook X Pro, computer portatile leggero e potente con diverse caratteristiche di spicco che lo rendono unico nel suo genere, a partire dallo schermo certificato TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 e con delta E < 1, fino ad arrivare a funzionalità dedicate, l’ecosistema Super Device e le gesture aggiuntive sul touchpad.

Le novità di Huawei MateBook X Pro partono dalla scocca, in lega di magnesio anziché alluminio, scelta che dona resistenza, solidità e leggerezza, per un peso di 1,26kg. La cover ha una finitura opaca e tutto lo chassis è ricoperto con uno speciale rivestimento ossidante Micro-arc, che garantisce maggior protezione, anche dagli agenti atmosferici. Lo chassis è la cornice perfetta per lo schermo FullView da 14,2″, per un rapporto schermo-corpo del 92,5%; il display, in formato 3:2 e con risoluzione 3120 x 2080 pixel, offre una luminosità massima di 500 nit, certificazione DisplayHDR 400, touchscreen e frequenza d’aggiornamento di 90Hz, supporta sia la gamma sRGB che quella DCI-P3 e ha un delta E medio < 1, che garantisce una riproduzione dei colori davvero accurata. Oltre alla già citata certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0, lo schermo è rivestito con uno strato Nano Optical AR a controllo magnetico che riduce il riflesso della luce del 60% per una migliore esperienza di lettura.





Ovviamente la dotazione hardware non poteva che essere di prim’ordine: a bordo del nuovo Huawei MateBook X Pro troviamo un processore Intel Core i7-1260P di dodicesima generazione, che può spingersi fino a 30W abilitando la modalità Performance del notebook, 16GB di RAM LPDDR5, SSD NVMe da 1TB, batteria da 60Wh, sistema audio con 6 speaker e 4 microfoni, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2. La dotazione porte offre un jack da 3,5mm per cuffie e microfono e quattro USB tipo C, due delle quali (quelle poste a sinistra) con Thunderbolt 4. In confezione, oltre a un pratico cavo USB-C OTG, Huawei include anche un alimentatore 90W / 65W, estremamente compatto e facile da trasportare.

Altra chicca del nuovo Huawei MateBook X Pro sono i controlli sul touchpad, che permettono di gestire il PC in maniera più smart: scorrendo sull’estremità destra o sinistra è possibile rispettivamente regolare volume o luminosità dello schermo, facendo un doppio tocco con le nocche si può fare uno screenshot o avviare la registrazione dello schermo, toccando l’angolo in alto a sinistra si può minimizzare una finestra (toccando invece l’angolo in alto a destra la si può chiudere), scorrendo un dito sulla parte superiore infine si può mandare avanti/indietro un video in riproduzione.

Presenti anche funzionalità del comparto audio e della webcam (con risoluzione 720p) dedicate alle videoconferenze, essenziali in un mondo del lavoro che si sposta sempre più verso lo Smart Office, il lavoro da remoto e le riunioni online. Huawei Sound è il sistema audio citato in precedenza con sei speaker (quattro woofer e due tweeter) e quattro microfoni, che offre capacità paragonabili a quelle di terminali da videoconferenza professionali: è in grado di catturare la voce fino a 5 metri di distanza e riprodurre il suono in maniera chiara, grazie anche ad algoritmi IA di nuova generazione che cancellano l’eco, il rumore di fondo e il riverbero della stanza, regolando il proprio funzionamento in maniera automatica e basandosi anche su quanti interlocutori ci sono all’interno della stanza. Camera AI è la perfetta abbinata a Huawei Sound e offre la miglior esperienza di videoconferenza possibile grazie a funzionalità uniche: a partire dallo sfondo virtuale, che permette di sostituire il background con un’immagine a scelta, fino ad arrivare a FollowCam, che segue il soggetto sempre al centro della scena, Eye Contact, che regola l’inquadratura in base alla linea dello sguardo dell’interlocutore per un’esperienza più naturale e una modalità bellezza che migliora l’aspetto, simile a quella che si trova sugli smartphone.





Ovviamente non poteva mancare l’integrazione nell’ecosistema Huawei Super Device, che permette di sfruttare al massimo tutta la gamma di dispositivi dell’azienda, rendendo più facile sia la quotidianità che la vita lavorativa in ambito Smart Office. Quando riconosce un dispositivo compatibile, che sia un tablet, uno speaker, delle cuffie o una tastiera, MateBook X Pro mostra una notifica che permette di collegarsi rapidamente al device, senza dover fare nessuna azione particolare.

Super Device offre enormi possibilità di collaborazione, mostrando ad esempio lo schermo dello smartphone sul PC, permettendo di eseguire le app Android direttamente dal computer, di accedere ai file presenti sul telefono o sul tablet esattamente come se fossero sul PC e di scambiarli semplicemente trascinandoli da una cartella all’altra, o ancora di usare tastiera e touchpad del PC per muoversi e scrivere sullo smartphone. Altra funzionalità molto comoda offerta da Super Device è il copia-incolla tra dispositivi, che permette di copiare del testo dal telefono e incollare sul PC, o viceversa; se siete in possesso di un tablet Huawei, potrete usarlo come tavoletta grafica o come secondo schermo, per migliorare la produttività anche quando non siete alla vostra scrivania. Super Device è compatibile anche con i monitor Huawei, consentendo di collegare il MateBook X Pro a uno schermo MateView anche in modalità Wireless, oltre che via cavo.

Il nuovo Huawei MateBook X Pro è già disponibile all’acquisto, al prezzo di 2199€, direttamente sul sito Huawei; inserendo in fase d’acquisto il codice sconto AXPRO2022100 avrete anche diritto a uno sconto di 100€ sull’acquisto del nuovo MateBook X Pro. Vi segnaliamo che al momento è attiva un’interessante promozione per cui, acquistando il nuovo portatile dell’azienda, riceverete in regalo lo schermo Huawei MateView, con diagonale di 28,2″, formato 3:2, risoluzione 3840 x 2560 pixel, copertura DCI-P3 98% e connessione USB-C, del valore di 649,90€.