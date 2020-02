Matrexx 30 SI, da Deepcool un case Micro-ATX economico

Deepcool ha annunciato una versione più economica del suo case Micro-ATX Matrexx 30, il Matrexx 30 SI, che rispetto al fratello più costoso perde i pannelli laterali in vetro temperato in favore di due classici in acciaio.

Il design interno presenta un classico layout aperto con un alloggiamento ODD mentre è assente la copertura dell’alimentatore, per tanto il cable management deve avvenire sul retro. Per venire incontro agli utenti in questa circostanza, tuttavia, i pannelli laterali presentano un design “bombato”, così da lasciare più spazio a disposizione dei cavi.

In termini di supporto hardware, Matrexx 30 SI è compatibile con motherboard in formato Mini-ITX o M-ATX. All’interno del case possono essere montate schede grafiche lunghe fino a 250 mm e dissipatori del processore alti fino a 151 mm. Lato archiviazione, c’è spazio per tre unità da 3.5” con possibilità di installare anche supporti da 2.5” e l’alloggiamento ODD da 5.25”.

Per quanto riguarda il raffreddamento, in bundle con il case troviamo una ventola posteriore da 120 mm mentre anteriormente c’è spazio per un radiatore da 120 mm o per un AIO. La parte superiore del case non prevede alcuna ventola, quindi tutta l’aria calda deve essere espulsa dalla parte posteriore.

Attualmente la versione classica del Matrexx 30 è in vendita su Amazon a circa 30€, quindi prevediamo che la versione SI possa arrivare ad un prezzo leggermente più basso.