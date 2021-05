Matter, arriva il nuovo standard per l’IoT supportato da Google, Apple e Amazon

A fine 2019 vi avevamo informato che molte aziende, tra le quali figuravano anche colossi come Amazon, Google e Apple, e la Zigbee Alliance (che contava al proprio interno compagnie quali IKEA, Samsung e Philips), avevano realizzato una partnership allo scopo di creare uno standard aperto globale per i prodotti IoT, così da eliminare le barriere esistenti tra i prodotti di diversi produttori. Il tutto era stato pensato allo scopo di fornire ai consumatori finali un modo più rapido e semplice per far diventare le proprie abitazioni sempre più “smart”.

Inizialmente chiamata “Project Connected Home over IP” (o CHIP), questa partnership è stata recentemente rinominata in “Matter“. L’annuncio, come riportato dai colleghi di TechSpot, è stato effettuato questa settimana dalla Connectivity Standard Alliance (precedentemente nota come Zigbee Alliance). Le prime apparecchiature che sfoggeranno il nuovo logo “Matter” sulla confezione arriveranno entro fine anno e saranno in grado di essere controllate tramite i più diffusi assistenti digitali, come Google Assistant, Alexa e Siri. Per quanto riguarda le opzioni di connettività, la prima versione di Matter funzionerà su Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth Low Energy e Thread.

Ovviamente, i maggiori produttori hanno già dichiarato l’intenzione di aggiornare i propri prodotti per aderire al nuovo standard, tra cui Philips, riferendosi alle sue popolari lampadine della serie Hue, ma affinché Matter prenda davvero piede all’interno delle case sarà necessario che tutte le aziende si adeguino il prima possibile, così da creare un ecosistema completo ed affidabile. Nonostante la nascita di Matter, la Connectivity Standards Alliance continuerà a lavorare sui protocolli Zigbee, ma l’obiettivo principale rimane quello di sviluppare uno standard di connettività interoperabile e, soprattutto, sicuro.