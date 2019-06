Maxio Technology, nuovi controller per SSD PCIe a basso prezzo

Maxio Technology ha presentato dei nuovi controller per SSD con interfaccia PCIe, creati per avere unità d'archiviazioni veloci a costi ridotti.

Maxio Technology ha presentato una nuova serie di controller per SSD con interfaccia PCIe. Nell’ultimo periodo la società sta estendendo il proprio interesse anche verso i dispositivi ad alte prestazioni, oltre che nei dispositivi SATA di fascia bassa, ed è per questo che è nata la linea di controller MAP1000.

La famiglia di controller Map1000 di Maxio include tre chip per SSD PCIe 3.0: il primo è il MAP1001 per i dispositivi ad alte prestazioni che supporta 8 canali NAND, il secondo è il MAP1003 che invece supporta 4 canali NAND per dispositivi mainstream e infine c’è il MAP1002, dedicato agli SSD DRAM-less, anche questo con 4 canali NAND.

I controller supportano connessioni PCIe 3.0 x4, mentre per quanto riguarda la compatibilità, sono in grado di lavorare con chip di memoria TLC, QLC e MLC di diversi produttori. I nuovi controller di Maxio inoltre sono fabbricati con un processo produttivo a 28 nanometri, che permette di ridurre i costi e mantenerne basso il prezzo.

Per quanto riguarda le prestazioni, Maxio afferma che il controller MAP1001 riesce a garantire velocità in lettura e scrittura sequenziale rispettivamente di 3,5 GB/s e 3 GB/s, e fino a 800.000 IOPS in lettura e 600.000 quando utilizzato con un’interfaccia 3D NAND ad 800 MT/s.

Nel caso degli altri due controller le velocità saranno sensibilmente inferiori, ad esempio in lettura sequenziale si arriva fino a 2,4 GB/s. Si tratta, in ogni caso, di valori decisamente superiori a quelli di un SSD con interfaccia SATA.

Modello MAP1001 MAP1003 MAP1002 Canali NAND 8 x 4 CE 4 x 4 CE Interfaccia NAND Toggle 2/3, ONFI 3/4, 800 MT/s, VCCQ 1.8V/1.2V Interfaccia DRAM DDR3, DDR4, LPDDR3 – NAND Flash 3D MLC / 3D TLC / 3D QLC

Micron, Intel, Toshiba, Western Digital, SK Hynix, YMTC, UNIC, Samsung Interfaccia PCIe 3.0 x4, NVMe 1.x Lettura sequenziale 3500 MB/s 2400 MB/s Scrittura sequenziale 3000 MB/s 2000 MB/s Lettura casuale (IOPS) 800K IOPS 400K IOPS 400K IOPS Scrittura casuale (IOPS) 600K IOPS 400K IOPS 350K IOPS Capacità massima 8 TB 2 TB 2 TB ECC Maxio Agile ECC 2 (LDPC) Caching Pseudo-SLC Supportato Protezione dati end-to-end Sì Crittografia AES-256, TCG-OPAL 2.0, SHA256, SM2, SM3, SM4 Gestione energetica ASPM, APST, L1.2 Protezione throttling termico / energetico Sì RAID integrato Sì Resistenza (TBW) 15 x 15 mm 11 x 11 mm 7.1 x 11 mm Processo produttivo 28 nm

Sul fronte delle funzionalità, Maxio ha implementato tutte le tecnologie di cui si può avere bisogno: i controller supportano la tecnologia proprietaria Agile ECC 2, soluzioni RAID integrate, crittografia TCG-OPAL 2.0, AES a 256 bit e infine i sistemi di codifica SM2, SM3 e SM4, specifici per il mercato cinese.

I produttori di SSD potranno testare i nuovi controller nel terzo trimestre di quest’anno, con l’arrivo sul mercato di nuove unità entro la fine dell’anno e l’inizio del 2020.