MEG Z390 Godlike, un monoblocco firmato EK per la motherboard di MSI

EK-Momentum MEG Z390 Godlike è il nuovo monoblocco di EK che raffredda le CPU Intel Core di nona e ottava generazione e il VRM della MSI MEG Z390 Godlike.

EK Water Blocks ha presentato un nuovo monoblocco chiamato EK-Momentum MEG Z390 Godlike. Come fa intuire il nome è stato progettato appositamente per la scheda madre MSI MEG Z390 Godlike, top di gamma dell’azienda asiatica, e si tratta di una soluzione completa di raffreddamento all-in-one processori Intel Core di ottava e nona generazione si occupa anche del VRM (Voltage Regulator Module) della scheda madre.

Nel monoblocco è inoltre presente un LED D-RGB indirizzabile compatibile con Mystic Light Infinity RGB, il software di controllo dell’illuminazione di MSI, per garantire il pieno controllo sull’illuminazione anche di questo componente, in modo da sincronizzarla con il resto dell’hardware a bordo se possibile.

Progettato e realizzato in collaborazione con MSI, questo monoblocco usa un motore di raffreddamento EK di ultima generazione (usato sul resto della gamma Quantum) per garantire il miglior raffreddamento possibile della CPU senza ridurre il flusso verso gli altri componenti.

Il waterblock raffredda direttamente la CPU del socket LGA1151 e il modulo di regolazione della tensione (MOSFET). Il liquido scorre in maniera diretta su tutte le aree critiche, fornendo così anche una soluzione per overclock elevati e stabili.

Come altri prodotti EK, anche l’EK-Momentum MEG Z390 Godlike D-RGB presenta un design ad alta portata che può essere utilizzato anche con una pompa dell’acqua più debole o con impostazioni di velocità della pompa inferiori. Per sfruttare invece il sistema di illuminazione D-RGB di cui è dotato basta connetterlo tramite un connettore 5V a 3 pin.

Questo monoblocco è inoltre dotato di un cold plate ingegnerizzato per garantire un miglior contatto meccanico con l’heatspreader dei processori Intel di ottava e nona generazione, evitando angoli rialzati. Ne risulta così un trasferimento termico migliore.

La base del monoblocco è realizzata in rame elettrolitico nichelato, mentre la parte superiore è realizzata in vetro acrilico. I distanziatori avvitabili in ottone nichelato sono preinstallati per una facile installazione.

Il monoblocco di cui vi abbiamo appena parlato viene realizzato in Europa, nello specifico in Slovenia, ed è già disponibile al preordine sull’EK Webshop o la rete di rivenditori partner al prezzo è di 143,42 euro. Le spedizioni partiranno dal 4 settembre.