Se state cercando una soluzione pratica per montare il vostro televisore a parete, il Meliconi CME ET400 è disponibile su Amazon a un prezzo davvero interessante. Questo supporto Made in Italy è compatibile con TV da 40'' a 50'' e offre un'ottima flessibilità a soli 25,90€, permettendovi di inclinare e orientare il vostro schermo sia verticalmente che orizzontalmente. La staffa supporta diversi standard VESA e include tutto il necessario per un montaggio semplice e sicuro.

Supporto TV da parete Meliconi, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Meliconi CME ET400 è la soluzione ideale per chi desidera ottimizzare lo spazio in casa e godere di un'esperienza visiva più confortevole. Questo supporto da parete si rivolge particolarmente a chi possiede TV tra 40'' e 55'' e vuole liberare mobili e superfici, creando un ambiente più ordinato e moderno. Perfetto per chi soffre di riflessi sullo schermo o necessita di regolare l'angolazione del televisore in base alla posizione di visione: grazie alla doppia inclinazione orizzontale e verticale, potrete adattare perfettamente il display alla vostra postazione, che siate seduti sul divano o in piedi in cucina.

Con uno sconto del 17% che porta il prezzo a soli 25,90€, questo supporto Made in Italy rappresenta un investimento intelligente per chi cerca qualità costruttiva e facilità di installazione. La compatibilità con gli standard VESA più diffusi e i tasselli Fischer inclusi nella confezione lo rendono accessibile anche a chi non ha particolare esperienza nel fai-da-te. Se desiderate una maggiore flessibilità nella disposizione degli arredi, ridurre l'ingombro del televisore mantenendo la possibilità di regolarne l'orientamento, questo supporto Meliconi soddisfa pienamente tali esigenze con un eccellente rapporto qualità-prezzo.

Il Meliconi CME ET400 è un supporto da parete inclinabile progettato per TV da 40'' a 55'', compatibile con attacchi VESA da 200x200 fino a 400x400mm. Questo braccio orientabile vi permette di regolare la posizione del televisore con inclinazione verticale da -5° a +10° e orizzontale di ±35°, garantendo la visuale perfetta da ogni angolazione. Con una portata di 25 kg e una distanza dal muro regolabile tra 5 e 26 cm, è completamente Made in Italy e include tasselli Fischer e viti per un montaggio semplice e sicuro.

