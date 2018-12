Memoria GDDR5X anche per la GeForce GTX 1070

Quando hai un sacco di GPU e memorie, ma devi sbarazzartene il più rapidamente possibile, che cosa fai? Crei modelli di schede video come se non ci fosse un domani, tanto qualcuno le comprerà.

In queste settimane abbiamo visto diversi partner di Nvidia annunciare GTX 1060 GDDR5X al solo scopo di ridurre l’eccesso di inventario di GPU GP104 (i modelli GDDR5X non usano GP106), ma a quanto pare in circolazione ci sono anche tanti chip GDDR5X. Perché? Semplice, sul mercato stanno arrivando anche le GTX 1070 GDDR5X.

Il primo segnale arriva da Zotac, che sul proprio sito ha dedicato una pagina alla “ZOTAC GeForce GTX 1070 AMP Extreme Core GDDR5X“, accompagnata dalla sigla ZT-P10700Q-10P. Come la maggior parte delle GTX 1060 GDDR5X, anche questa scheda non ha nulla per farsi desiderare rispetto alle GTX 1070 GDDR5 tradizionali.

Al di fuori della GPU overcloccata di fabbrica (1607 / 1797 MHz, meno della AMP Extreme), la memoria rimane infatti a 8000 MHz come una GTX 1070 qualunque. L’unica cosa potenzialmente interessante è la comprovata capacità di overclock delle GDDR5X, ma fuori questo dettaglio, si tratta semplicemente di un’operazione per far fuori l’inventario.

Per il momento in Italia non ravvisiamo la presenza di alcuna GTX 1060 GDDR5X in vendita (su Eprice c’è un modello che parrebbe avere quella memoria, ma si tratta di un refuso nella descrizione), quindi non è chiaro dove i partner stiano vendendo queste schede né se vedremo la 1070 GDDR5X di Zotac (e magari di altri produttori) nei nostri shop. Se non dovessero arrivare, comunque, ce ne faremmo una ragione.