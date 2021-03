Memorie RAM: prezzi in aumento nel secondo trimestre di quest’anno?

Stando a quanto riferito da DigiTimes, TrendForce ha previsto che i prezzi delle memorie RAM aumenteranno del 13-18% nel secondo trimestre del 2021 poiché i produttori non riescono a realizzare abbastanza pezzi per soddisfare la costante domanda.

Secondo il rapporto, la società di ricerca ha affermato che i maggiori store hanno un inventario sufficiente per coprire dalle quattro alle cinque settimane e che i fornitori stanno acquistando più DRAM possibile in modo da non comprarla ad un prezzo più alto in futuro. Stando a quanto riferito, i fornitori di DRAM hanno mantenuto costanti livelli di approvvigionamento, nonostante una domanda sempre crescente. Il risultato di questo è facilmente intuibile: i prezzi aumenteranno quando le scorte inizieranno a diminuire.

A quanto pare, TrendForce ha dichiarato che i fornitori di DRAM hanno visto anche incrementare la domanda dal mercato dei server, dove è previsto un aumento del prezzo del 20% nel secondo trimestre di quest’anno. Inoltre, è stata registrata una maggiore domanda dal mercato degli smartphone, ma ovviamente quello dei server ha la priorità. Stando alle sue fonti del settore, DigiTimes afferma che tutti questi fattori potrebbero portare ad aumenti di prezzo per i moduli DDR4 da 8GB del 15% o più nel secondo trimestre. Il rapporto di TrendForce, inoltre, lascia intendere che l’aumento dei prezzi di DRAM potrebbe avere ulteriori ripercussioni sui chip che ne fanno uso, come CPU, GPU e NAND.

Questo 2021 non è iniziato nel modo migliore per gli appassionati di tecnologia, che continua ad essere funestato da grossi problemi che hanno colpito varie parti del mondo, dal COVID-19 a terremoti, siccità e tempeste invernali, i quali hanno causato rallentamenti alla produzione nonostante la domanda, anche a causa della pandemia, sia più elevata rispetto al passato.