Meta ha annunciato la data di uscita del suo atteissimo headset Quest 3. Il successore del popolare Quest 2, e del costoso Quest Pro, sarà disponibile, a partire dal prossimo 10 ottobre, in due versioni: una con 128GB di spazio di archiviazione al prezzo di $499 e una con 512GB al prezzo di $649.

La versione base del Quest 3 includerà una copia del gioco Asgard’s Wrath 2, previsto per l’inverno 2023. La versione premium, invece, offrirà anche un abbonamento di sei mesi al servizio Meta Quest+.

Una delle principali migliorie del Quest 3 è il suo chipset “Gen 2”, un aggiornamento rispetto allo Snapdragon XR2 presente nei modelli precedenti. Questo significa il doppio della potenza di elaborazione e una risoluzione totale aumentata del 30% rispetto al Quest 2, con una risoluzione di 2064×2208 pixel per occhio. L’headset sarà dotato di 8GB di RAM, un leggero miglioramento rispetto ai 6GB del Quest 2 ma indubbiamente inferiore ai 12GB del Quest Pro.

Il Quest 3 adotta anche l’ottica “pancake” introdotta con il Quest Pro, la quale offre un display più nitido da bordo a bordo in un formato che è il 40% più sottile rispetto al Quest 2. Tuttavia, a differenza del Quest Pro, il Quest 3 non dispone di telecamere interne per il tracciamento degli occhi.

In termini di peso, il Quest 3 pesa 515 g, paragonabile ai 503 g del Quest 2 ma molto più leggero rispetto ai 722 g del Quest Pro. L’headset, inoltre, offre un campo visivo orizzontale di 100 gradi, simile ai modelli Quest precedenti che presentavano un campo visivo orizzontale compreso tra i 104 e i 108 gradi.

L’headset è completamente retrocompatibile con gli oltre 500 titoli progettati per i modelli Quest precedenti e può essere collegato a un PC tramite cavo Link, o connessione wireless Air Link, per esperienze PC VR.

Una delle caratteristiche più interessanti del Quest 3 è il suo focus sulla realtà mista. Il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, ha sottolineato che questo sarà “il primo headset di realtà mista mainstream”, sottolineando come tramite il tracciamento delle mani di alta qualità, abilitato da quattro telecamere infrarosse e a due telecamere di passaggio ad alta risoluzione, permetta di mescolare elementi reali e digitali con estrema naturalezza.

Ciò significa che gli utenti saranno in grado di interagire con il mondo fisico e digitale simultaneamente. Potranno vedere oggetti virtuali rimbalzare sui muri reali o utilizzare schermi virtuali 2D per una varietà di scopi differenti, dalla visione di eventi sportivi alla produttività tramite app quali Microsoft 365.

Entro l’anno prossimo, Meta introdurrà anche una serie di “Augments” che gli utenti potranno posizionare nei loro spazi virtuali per scopi decorativi e/o funzionali.

In sintesi, il Quest 3 promette di offrire un’esperienza di realtà virtuale avanzata e una fusione più profonda tra mondo fisico e digitale, aprendo la strada a nuove opportunità di interazione e intrattenimento.