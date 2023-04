La famiglia di Michael Schumacher ha fatto sapere che procederà legalmente contro il tabloid tedesco Die Aktuelle, che ha diffuso una “intervista impossibile” al sette volte campione del mondo.

Il video diffuso infatti mostra un’immagine di Schumi generata tramite intelligenza artificiale – anche perché il vero campione non si è mai ripreso da un incidente sugli sci avvenuto una decina di anni fa.

L’intervista è stata creata, pare, con uno strumento che si chiama Character.ai, e contiene affermazioni totalmente inventate: Schumacher avrebbe detto, per esempio, di stare “molto meglio di anni fa. Con l’aiuto del mio team, riesco persino a stare di nuovo in piedi da solo e a camminare lentamente”.

La rivista in questione ha sì svelato alla fine che si tratta di un contenuto generato, ma il testo aggiunge anche un commento dove l’autore ipotizza che lo stesso Schumacher potrebbe aver addestrato personalmente Character.ai, vista la qualità altissima del prodotto finito. Un commento che è assurdamente insensibile verso le persone coinvolte, sfacciatamente non professionale, spudoratamente antietico, e sfrontatamente ignorante su come funzionino i sistemi AI. Ma pare che la rivista non sia nuova a uscite del genere.