Se state cercando una SD che vi garantisca delle buone performance non dovreste assolutamente farvi scappare il bundle micro SD XC più lettore USB disponibile su Amazon a un prezzo super convenienti grazie al Prime Day! Per il momento, potrete portarlo a casa al costo di appena 41,19€ invece di 74,99€. Una promozione davvero irripetibile per questi articoli a marchio Samsung, scontati addirittura del 45%!

La micro SD vi assicura ben 256 GB di memoria ed è compatibile con moltissimi dispositivi tra cui smartphone, droni e action cam! Proprio per questo motivo, trattandosi di un articoli così interessante e disponibile a un prezzo davvero in ribasso, vi invitiamo a effettuare il vostro acquisto fintanto che è ancora in promozione per il Prime Day!

La scheda micro SD Samsung è l’ideale se avete intenzione di catturare contenuti video in 4K impeccabili sul vostro telefono o sulla vostra fotocamera e, in più, migliora i vostri dispositivi di gioco con la velocità e la capacità della Samsung PRO Plus. Ovviamente, trattandosi di un articolo di ottima qualità, vi garantisce anche velocità più elevate mentre, il lettore, si occupa di trasferire grandi quantità di contenuti a velocità di lettura/scrittura fino a 160/120 MB/s!

Non meno importante, non dovrete temere di rovinare i due articoli grazie alla protezione a 6 livelli garantita da Samsung. Sia la micro SD sia il lettore sono resistenti all’acqua, alle temperatura molto alte, ai raggi X, ai campi magnetici e perfino a cadute e usura! Il tutto, ve lo ricordiamo, a soli 41,19€

