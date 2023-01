Micron ha recentemente presentato una nuova famiglia di moduli di memoria DDR5 con capacità di 24GB e 48GB, compatibili con i profili AMD EXPO e Intel XMP 3.0 per una facile configurazione con i PC desktop dotati dei processori AMD Ryzen 7000 e Intel Core di dodicesima e tredicesima generazione. Per quanto riguarda le specifiche, i moduli offrono velocità di trasferimento dati di 5200 MT/s e 5600 MT/s e una latenza CL46 a 1,1V.

In generale, le capacità di 24GB e 48GB sono considerate ottimali per le piattaforme server di nuova generazione poiché consentono ai sistemi di bilanciare con precisione la capacità di memoria e il numero di core, portando a una riduzione dei costi. Inoltre, il supporto per i profili AMD EXPO e Intel XMP 3.0 indica che sono effettivamente destinati ai desktop.

Utilizzando una coppia di moduli da 24GB o due da 48GB invece di un kit di DIMM da 32GB e 64GB, è possibile realizzare un PC con 48GB o 96GB di configurazione dual-channel spendendo meno rispetto alle macchine con 64GB o 128GB di RAM. Va inoltre considerato che capacità come 48GB e 96GB si prestano bene a CPU con 16 o 24 core, in quanto permettono, potenzialmente, di dedicare 2 o 3 GB per core nel caso vengano utilizzate macchine virtuali.

Le DIMM DDR5-5600 saranno commercializzate in diversi tagli, da 8GB a 32GB, sebbene le capacità più interessanti siano quelle da 24GB e 48GB. Si evince che queste ultime saranno equipaggiate con i nuovi chip di memoria da 24Gb, mentre gli altri probabilmente utilizzano circuiti integrati DRAM da 16Gb. I moduli DDR5-5200 saranno disponibili solo nei formati da 8, 16 e 32 GB.

Micron non ha comunicato i prezzi consigliati delle sue memorie DDR5-5200 e DDR5-5600. Tuttavia, tenendo presente che la domanda di PC è prevista bassa nel primo trimestre e che i prezzi delle SDRAM DDR5 sono destinati a diminuire del 18-23%, è probabile che, nonostante la capacità e le prestazioni, si tratterà di prodotti relativamente economici.