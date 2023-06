Siete alla ricerca di una Micro SD ultra capiente per il vostro smartphone, tablet, macchina fotografica o, perché no, per la Nintendo Switch? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo all’ottima offerta proposta da Unieuro sulla Samsung EVO Plus da 256GB, oggi in sconto a soli 24,99€!

Potrete risparmiare ben 10,00€ rispetto al prezzo di listino di 34,99€, portando a casa una delle migliori Micro SDXC di classe 10 sul mercato. I modelli prodotti da Samsung, infatti, sono tra i più affidabili e versatili in assoluto, garantendovi una qualità assoluta.

La Samsung EVO Plus vi offrirà una straordinaria capacità di 256 GB, permettendovi di conservare un’enorme quantità di foto, video, documenti e molto altro ancora. La velocità di trasferimento sia in lettura che in scrittura fino a 130MB/s vi consentirà di trasferire i vostri file in modo rapido e senza interruzioni, godendo di una prestazione fluida e senza rallentamenti.

La robustezza della Micro SD Samsung EVO Plus è un’altra caratteristica che la rende un must-have: è resistente all’acqua, ai raggi X, agli urti e alle temperature estreme, garantendo la sicurezza dei vostri dati anche in condizioni avverse. Che siate appassionati di avventura, viaggiatori o semplicemente persone che vogliono proteggere i propri file preziosi, potrete contare su una scheda di memoria affidabile e duratura.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina dedicata al prodotto. Il nostro consiglio è quello di completare quanto prima il vostro acquisto, dato che le scorte disponibili potrebbero terminare a breve!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!