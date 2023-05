Siete alla ricerca di una soluzione conveniente per poter sfruttare tutti i programmi principali del sistema Microsoft su più dispositivi? In tal caso vi segnaliamo l’ottima offerta proposta da Amazon sul piano annuale Microsoft 365 Family, perfetto da condividere con familiari o amici, oggi scontato del 42%!

Potrete, infatti, acquistare il pacchetto comprendente Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Family Safety, Microsoft Editor e Microsoft Teams a soli 56,99€ anziché 99,00€, ma il bello dell’offerta non termina qui. Trattandosi del piano Family, fino a 6 persone avranno modo di sfruttarlo per 12 mesi, trasformandolo, quindi, in una soluzione perfetta per risparmiare insieme ai vostri familiari o, perché no, agli amici.

Una volta effettuato l’ordine potrete iniziare immediatamente a utilizzare le applicazioni incluse nel pacchetto, dato che dovrete semplicemente riscattare il codice di attivazione nel vostro account Microsoft. Dopodiché, potrete fare l’accesso su un massimo di 5 dispositivi a persona, come PC, tablet e smartphone.

Il pacchetto 365 Family è perfetto sia per il lavoro che per lo studio, visto che sono incluse le applicazioni più classiche e amate dell’ecosistema Microsoft. Con Word, Excel e PowerPoint potrete scrivere, creare tabelle, gestire la contabilità, realizzare slide e molto altro, il tutto sfruttando sempre le versioni più recenti e aggiornate.

Avrete poi a disposizione tantissime applicazioni utili per gestire il vostro lavoro, effettuare videochiamate e collegarvi con persone di tutto il mondo, come Outlook, OneNote e Microsoft Teams. Inoltre, Microsoft Defender proteggerà i vostri dati e dispositivi da malware, virus e hacker, garantendovi così la massima sicurezza sia offline che online.

Infine, tutti i programmi Microsoft sono compatibili sia con PC Windows che con Mac, giacché non avrete problemi a eseguirli a prescindere da quale sia il vostro dispositivo. Al contrario, grazie agli innovativi strumenti di collaborazione presenti in tutti i programmi potrete lavorare contemporaneamente con altre persone, visualizzando in tempo reale le modifiche ai documenti e ai file.

Insomma, il pacchetto Microsoft 365 Family vi darà tutti gli strumenti necessari per massimizzare la vostra produttività, quindi non possiamo che consigliarvelo, rimandandovi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Il nostro consiglio è quello di approfittarne il prima possibile, dato che potrebbe terminare a breve!

