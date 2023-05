Microsoft 365 e Norton 360 sono due dei software più diffusi al mondo per la gestione della produttività e la sicurezza informatica. Grazie a un’offerta, quasi senza precedenti da parte di Amazon, potrete acquistarli entrambi in un solo colpo a un prezzo veramente stracciato. Si passa infatti dagli oltre 180 euro ai soli 55,99€, un risparmio netto del 70% che non sappiamo se verrà riproposto in futuro.

Analizzando più dettagliatamente l’offerta, si scopre che la versione di Microsoft 365 è quella “Family“, mentre per quanto riguarda Norton 360 si parla della versione “Deluxe“. A questo prezzo si tratta di una combo pazzesca, motivo per cui vi consigliamo caldamente di non lasciarvela sfuggire. Entrambi i software sono venduti come contenuti digitali, quindi Amazon vi invierà i seriali di attivazione tramite e-mail, rendendo il tutto semplice e veloce.

Sia Microsoft 365 che Norton 360 vengono proposti con il piano annuale, insieme a 3 mesi extra, per un totale di 15 mesi di utilizzo. Parliamo dei migliori software della loro categoria: da una parte abbiamo il re incontrastato per la gestione dei propri documenti, contatti e calendari da qualsiasi dispositivo, dall’altra invece abbiamo uno dei migliori antivirus per PC e dispositivi mobile, installabile fino a 5 dispositivi.

Si arriva invece a 6 dispositivi per quanto concerne Microsoft 365, essendo quest’ultimo proposto nella versione Family. Una suite perfetta sia per Windows che Mac, che a breve sarà ulteriormente migliorata con l’arrivo di “Copilot“, uno strumento in grado di organizzare informazioni e riassumerle in modo che risultino più semplici da consultare. Ciò avverrà sotto forma di chatbot, sulla scia di quanto fatto recentemente dall’intelligenza artificiale, sempre più utile per velocizzare una serie di operazioni quotidiane.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, poiché crediamo che non durerà a lungo.

