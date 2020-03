Microsoft annuncia il primo DirectX Developer Day: appuntamento il 19 marzo su Mixer

Come ormai tutti abbiamo appurato, e come stiamo ancora sperimentando soprattutto in Italia, la diffusione del coronavirus nel mondo ha creato non pochi disagi. Questi disagi ovviamente si ripercuotono anche sulle realtà aziendali, ed è la ragione per cui Microsoft ha annunciato oggi il primo DirectX Developer Day.

Si tratta di una diretta in streaming su Mixer, la prima per il team di sviluppo DirectX, durante la quale interverranno anche alcuni rappresentati di Nvidia ed AMD, i maggiori partner di Microsoft nel settore grafico. L’evento è stato indetto per il motivo scritto in apertura, l’ormai famoso COVID-19. Tenendo la conferenza esclusivamente online infatti Microsoft intende evitare gli assembramenti tipici di queste presentazioni, che in un periodo tanto particolare aumenterebbero il rischio di contagio.

Nella diretta Microsoft toccherà diversi argomenti, concentrandosi in particolare sulla direzione che la grafica nei videogiochi prenderà nei prossimi anni. L’azienda presenterà nuove funzionalità e demo in anteprima, mostrando come tutto questo verrà integrato con l’hardware di Nvidia e AMD (di cui non conosciamo ancora le caratteristiche).

Come anticipato l’evento verrà trasmesso in diretta su Mixer, la piattaforma streaming di Microsoft. Potrà essere seguita da qualsiasi dispositivo supporti l’applicazione. In questo modo partner e fan potranno interagire senza la necessità di alcuna vicinanza fisica.

Per il momento Microsoft non ha fornito ulteriori dettagli, vi lasciamo ad un estratto del comunicato ufficiale:

“La GDC può anche essere stata posticipata, ma questo non ci impedirà di portare la prossima generazione di innovazione grafica nel mondo. Unisciti a noi questo giovedì, 19 marzo, per il DirectX Developer Day virtuale su Mixer! Il team di Microsoft DirectX, insieme ai partner AMD e Nvidia, trasmetterà in streaming una serie di conferenze che illustrano in che modo stiamo spingendo la grafica verso il futuro, introducendo nuove fantastiche funzionalità, mostrando demo mai viste prima e facendo interessanti approfondimenti sia su PIX che sul nostro compilatore di shader”.

Durante l’evento interverranno direttamente gli ingegneri di Microsoft ai quali sarà possibile rivolgere domande tecniche in tempo reale. L’evento si aprirà alle 18:00 ora italiana.