Microsoft, Auto HDR disponibile su oltre 1000 giochi per PC!

L’esperienza di gioco sui PC Windows 10 compatibili con lo standard HDR non sarà mai più la stessa! Microsoft ha reso disponibile la tecnologia Auto HDR per oltre 1000 giochi per PC, funzione ereditata dalle nuove console Xbox Series S|X e che permette di godere della gamma dinamica estesa anche nei titoli che non prevedono nativamente il supporto ai moderni display.

Auto HDR ha fatto la sua prima comparsa a novembre del 2020, quando Microsoft ha annunciato al mondo le nuovissime console Xbox Series S|X dopo mesi di teaser e annunci relativi ai giochi. La funzione permette al sistema di effettuare un upscaling delle immagini per rendere anche i giochi standard compatibili con i moderni display HDR, sfruttando così l’intera gamma di luminosità disponibile.

La particolarità di Auto HDR è quella di essere compatibile con migliaia di giochi già disponibili sul mercato, permettendo un’esperienza di gioco migliore che mai anche sui titoli meno recenti ma ancora molto amati dagli utenti.

Non solo console, Microsoft ha finalmente rilasciato una prima preview della funzione Auto HDR a tutti gli iscritti al programma Windows 10 Insider. Auto HDR darà finalmente nuova vita a oltre 1000 titoli DirectX 11 e DirectX 12 anche su PC!

Mentre alcuni studi procedono allo sviluppo con in mente i PC da gaming e masterizzando i propri titoli nativamente in HDR, Auto HDR per PC prenderà i giochi DirectX 11 o DirectX 12 solo SDR ed espanderà intelligentemente la gamma di colori e la luminosità per ottenere un risultato HDR.

“È una caratteristica della piattaforma indipendente dai titoli che vi donerà una nuova esperienza di gioco sorprendente che sfrutta appieno le capacità del vostro monitor HDR. L’Auto nel titolo implica quanto sia facile per voi abilitare la funzione; un semplice interruttore delle impostazioni vi permetterà di attivare e disattivare la funzione” scrive Microsoft nel post dell’annuncio.

Nel caso foste interessati a provare in prima persona la nuova funzionalità, abbiamo realizzato una guida su come attivare Auto HDR in Windows 10.