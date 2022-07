Come visto di recente, le macro di Office sono state per tanto tempo un veicolo privilegiato per la diffusione di malware, come nel caso di Follina. Per questo motivo, Microsoft ha deciso, all’inizio dell’anno, di disattivare di default le macro VBA dei documenti Office scaricati da Internet.

Ma, a seguito di alcuni feedback negativi da parte della community, l’azienda aveva fatto un improvviso passo indietro, senza però darne alcun annuncio ufficiale, a parte un aggiornamento sul centro messaggi di Microsoft 365 rivolto agli amministratori.

Il motivo del rollback stava nel fatto che molti utenti avevano difficoltà a riattivare tali macro, una volta confermata la legittimità dei file, a causa dell’assenza di un pulsante dedicato, mentre altri avevano lamentato la macchinosità del dover sbloccare più volte al giorno numerosi file Office dopo il download.

Photo Credit: Bleeping Computer

Per questo motivo, Microsoft ha deciso di aggiornare la documentazione di supporto per gli amministratori e per gli utenti finali per rendere più chiare le opzioni a disposizione dell’utente quando si scarica un documento Office dalla rete.

Subito dopo, il Colosso di Redmond ha annunciato il rollout del blocco automatico delle macro VBA, che adesso dovrebbe creare meno problemi all’utenza e agli amministratori grazie ai chiarimenti inseriti nelle documentazioni di cui sopra.

Come sempre, il rollout è graduale e non viene distribuito contemporaneamente a tutti gli utenti, di conseguenza, chi non vuole attendere l’arrivo dell’aggiornamento, può attivare il blocco automatico delle macro seguendo un comodo tutorial (in lingua inglese) pubblicato dal sito Bleepingcomputer.com.

Le macro riguardano tutte le app di Microsoft Office, fra cui Access, Excel, PowerPoint, Visio e Word.