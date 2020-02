Microsoft cerca ingegneri informatici per File Explorer

File Explorer è un’importante utility di Windows 10, e un annuncio individuato da Windows Latest ha rivelato che Microsoft stia cercando un ingegnere informatico per lavorare su di essa, dalla sua sede di Washington.

L’annuncio è per un posto di Software Engineer con esperienza C++. Il testo riporta: “siamo all’avanguardia nella creazione e nel miglioramento dell’esperienza utente di File Explorer. Unisciti al nostro team di esperti per contribuire a creare il miglior sistema operativo al mondo!”.

Chiunque sarà assunto avrà il compito di “progettare, implementare, testare e monitorare le superfici dell’interfaccia utente di alto livello su Windows 10 e Windows 10X”. Ciò suggerisce che Microsoft sta cercando di aggiornare File Explorer non solo per i PC tradizionali ma anche per i dispositivi pieghevoli che hanno portato alla creazione del sistema operativo Windows 10X.

Windows 10X presenta già un File Explorer diverso da Windows 10. Secondo Windows Latest, le persone dovranno utilizzare entrambe le versioni del file manager sui loro dispositivi pieghevoli, in base all’app che stanno utilizzando. Ciò potrebbe diventare frustrante: sospettiamo che Microsoft stia cercando una soluzione più elegante.

Oppure potrebbe semplicemente cercare di migliorare File Explorer su Windows 10. La società dovrebbe apportare piccoli miglioramenti all’utility nel prossimo aggiornamento di Windows 10, ma ultimamente ha avuto una buona dose di problemi, al punto che, a dicembre, ha dichiarato che si sarebbe messa al lavoro per risolvere i problemi causati da Windows 10 November 2019 Update.