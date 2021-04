Microsoft Cloud PC potrebbe arrivare prima del previsto

Il servizio online di Microsoft che punta ad offrire un computer personale disponibile nel cloud, da poter utilizzare indipendentemente dal luogo o dalla piattaforma di accesso, potrebbe arrivare molto prima di quanto ci si potrebbe aspettare. Siete pronti ad abbandonare la necessità di un hardware potente personale per utilizzare una piattaforma in abbonamento accessibile in ogni momento?

Secondo quanto condiviso da Mary Jo Foley di ZDNet, sembra che Microsoft si stia preparando al lancio della sua piattaforma Cloud PC entro quest’estate. Secondo quanto si vocifera in rete, il colosso di Redmond potrebbe voler rendere disponibile il nuovo servizio in streaming già a partire da giugno o luglio di quest’anno, periodo che potrebbe coincidere con quello della conferenza Microsoft Inspire prevista per il 14-15 luglio.

Le prime voci riguardanti questo inedito servizio basato sul cloud Azure risalgono addirittura alla fine dell’anno scorso, quando si credeva che Microsoft volesse presentare Cloud PC entro la primavera 2021. Ovviamente la finestra temporale prevista inizialmente dev’essere saltata e la prossima occasione utile potrebbe essere proprio l’evento estivo dell’azienda americana.

I dettagli riguardanti il servizio sono scarsi, ma ZDNet menziona che Microsoft prevede di vendere il suo nuovo Cloud PC ad “un prezzo fisso per utente”. Ovviamente il focus sarà quello di garantire l’accesso ad un desktop Windows in qualunque luogo, in modo che gli utenti possano sempre avvalersi di programmi professionali disponibili per l’OS del brand, e potrebbe comprendere anche accesso completo alla suite Office 365.

Come menzionato in un annuncio di lavoro pubblicato da Microsoft e probabilmente relativo a Cloud PC, l’obiettivo del servizio è quello di fornire agli utenti un’esperienza Windows sempre accessibile e sempre aggiornata che permetterà la produttività da qualsiasi luogo.