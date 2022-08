Microsoft Defender, integrato in Windows 11, consente di proteggere il sistema da virus e altre minacce che potrebbero compromettere la sicurezza del sistema operativo ed esporre i dati personali e/o importanti a eventuali malintenzionati.

Recentemente, l’azienda di Redmond ha pubblicato nuove build (22621.450 e 22622.450) di Windows 11 sul canale Beta, riservate ai membri del programma Insider, che migliorano il blocco degli attacchi ransomware da parte di Microsoft Defender for Endpoint. Amanda Langowski e Brandon LeBlanc di Microsoft hanno affermato: “abbiamo migliorato la capacità di Microsoft Defender for Endpoint di identificare e intercettare ransomware e attacchi avanzati“.

Oltre alle modifiche inerenti a Microsoft Defender for Endpoint, queste build presentano ulteriori miglioramenti, come la replica dello storage su reti WAN a bassa larghezza di banda o congestionate e la compressione dei file se configurata su Server Message Block (SMB). In aggiunta, sono stati risolti i problemi che causavano l’errore 0x80070024 durante la copia di file da unità di rete e il blocco di Microsoft Edge quando si utilizzava la modalità IE.

Photo Credit: Microsoft

Anche Windows Subsystem for Android è giunto alla versione 2206.40000.15.0 che, come affermato dalla stessa Microsoft, “include diversi nuovi aggiornamenti, come quelli per la compatibilità degli input nelle app come i giochi, miglioramenti per la rete e le finestre e aggiornamenti sull’affidabilità”. Ora, grazie a queste novità, WSA permette agli utenti di attivare la compatibilità per i giochi con joystick (mappati su WASD) e gamepad, nonché il puntamento e scorrimento con i tasti freccia.

Recentemente, Microsoft ha fatto dietrofront su una scelta importante per Office, vale a dire il blocco di default delle macro VBA nei documenti scaricati. Questo, tuttavia, ha creato un certo malcontento tra coloro che avevano accolto di buon grado questa modifica per migliorare la sicurezza degli ambienti di lavoro. Trovate ulteriori dettagli a riguardo nella nostra precedente notizia dedicata.