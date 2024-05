Microsoft sta per pensionare uno dei suoi strumenti di programmazione più iconici

Microsoft ha confermato la sua volontà di ritirare definitivamente VBScript nella seconda metà del 2024, segnando la fine di un'era per molti programmatori e amministratori di sistema. Inizialmente, VBScript sarà reso disponibile come funzionalità su richiesta, ma Microsoft ha già confermato che rimuoverà completamente lo strumento dalle future versioni di Windows.

Per chi non conoscesse la funzione, VBScript (Visual Basic Scripting Edition) è un linguaggio di scripting sviluppato da Microsoft. È una versione semplificata del linguaggio di programmazione Visual Basic e viene principalmente utilizzato per l'automazione di compiti all'interno del sistema operativo Windows e delle applicazioni Microsoft.

VBScript, introdotto da Microsoft nel 1996, nel corso degli anni è stato superato da alternative come PowerShell e JavaScript, che si sono dimostrate più potenti e versatili.

Il program manager di Microsoft, Naveen Shankar, ha spiegato che VBScript lascerà spazio a opzioni più moderne, efficienti e avanzate:

"La tecnologia è avanzata nel corso degli anni, dando vita a linguaggi di scripting più potenti e versatili come JavaScript e PowerShell. Questi linguaggi offrono capacità più ampie e sono più adatti per lo sviluppo web moderno e i compiti di automazione."

VBScript verrà introdotto come FOD in Windows 11, versione 24H2, e sarà abilitato di default. Nella seconda fase che Microsoft prevede di realizzare entro il 2027, gli strumenti saranno disattivati per impostazione predefinita.

Shankar ha poi condiviso ulteriori dettagli sulla fase finale del deprezzamento:

"VBScript sarà ritirato ed eliminato dalle future versioni di Windows. Questo significa che tutte le librerie di collegamento dinamico (.dll) di VBScript saranno rimosse. Di conseguenza, i progetti che dipendono da VBScript smetteranno di funzionare. Entro allora, ci aspettiamo che abbiate già effettuato la transizione verso le alternative suggerite."

Sebbene non sia stato fornito un quadro temporale preciso, chi utilizza ancora VBScript è stato avvisato di migrare a PowerShell o JavaScript il prima possibile per evitare problemi futuri.