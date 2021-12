Microsoft e iFixit insieme per un kit di riparazione ufficiale dei Surface

Nella giornata di ieri iFixit ha annunciato una nuova partnership con Microsoft, le due aziende collaboreranno per realizzare kit di riparazione pensati espressamente per i dispositivi della linea Microsoft Saurface. Nello specifico, il kit includerà strumenti dedicati a rimuovere, senza danneggiarlo, il display dalla sua cornice, un estrattore per la batteria e uno strumento per reinstallare il display nella cornice a lavoro ultimato.

Il Sirface Pro 7, uno dei dispositivi più ostili da riparare secondi iFixit

I dispositivi per i quali questi strumenti sono pensati sono quelli della linea Surface, come ad esempio il Surface Pro 7+ al quale iFixit ha assegnato un punteggio di riparabilità minimo. Questa difficoltà è senz’altro una delle ragioni dietro la scelta di limitare la vendita di questo kit solo a clienti selezionati.

Per ora il set sarà destinato ai riparatori indipendenti certificati iFixit, Microsoft Authorized Service Providers, Microsoft Experience Centers e Microsoft Commercial customers. Riguardo a questa scelta, iFixit dichiara “questi strumenti non sono necessari per effettuare riparazioni DIY casalinghe, ma sono destinati a prevenire danni accidentali durante montaggio e smontaggio delle parti e aiuteranno i professionisti che effettuano un gran numero di riparazioni a migliorare la precisione e la cura degli assemblaggi”.

Secondo The Verge è stata proprio Microsoft a cercare la collaborazione con iFixit, che da sempre si batte per il diritto di riparazione dei dispositivi, a seguito delle feroci critiche mosse verso la riparabilità pressoché nulla dei dispositivi di Microsoft.

La disponibilità di questi strumenti, anche se limitata ai soli professionisti, potrebbe essere il primo passo verso una svolta verso dispositivi più semplici ed economici, che diventerebbero riparabili anche senza passare per la costosa assistenza ufficiale.

Motorola ha fatto realizzare un kit per i suoi smartphone

Microsoft è solo l’ultima compagnia a chiedere ad iFixit una partnership: già in passato HTC aveva collaborato con iFixit per realizzare un set di attrezzature dedicate al visore VR Vive, mentre Motorola aveva fatto realizzare un kit dedicato alla sostituzione della batteria e dei display di alcuni smartphone.