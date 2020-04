Microsoft e The Coca-Cola Company chiudono un accordo di collaborazione di 5 anni

Microsoft e The Coca-Cola Company hanno annunciato una nuova partnership che prevede la fornitura per 5 anni dei servizi cloud di Microsoft alla società della bevanda più famosa al mondo, i quali includono Microsoft 365, Dynamics 365 ed i servizi Azure. Questi andranno a sostituire l’attuale sistema di gestione della compagnia che risulta frammentato e dispersivo.

Una parte fondamentale dell’accordo è rappresentato da Microsoft Dynamics, uno strumento utilizzato per il servizio clienti che nell’esercizio dell’assistenza raccoglie i dati relativi alle preferenze, alle domande o richieste frequenti oltre che informazioni sulla gestione finanziaria. Un software quindi di analisi dati che fornisce un quadro preciso su diversi aspetti dell’attività, volto a migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azienda in maniera mirata e soprattutto più rapida.

In particolare nel caso dei call center, Dynamics 365 fornirà un approfondimento sulla IA di The Coca-Cola Company consentendo ai responsabili di misurare elementi come la soddisfazione dei clienti, gli argomenti delle chiamate e altri dati, utili ad ampliare l’azione della società. Questo infatti verrà distribuito ai dipendenti insieme a Power Platform e Microsoft Team come parte dell’accordo.

“Alla The Coca-Cola Company, l’innovazione e la crescita sono i pilastri chiave della nostra attività”, ha dichiarato Barry Simpson, vicepresidente senior e responsabile delle informazioni e dei servizi integrati di The Coca-Cola Company. “Questa partnership con Microsoft ci consente di cambiare realmente l’esperienza dei nostri dipendenti sostituendo sistemi precedentemente dispersivi e frammentati. Queste piattaforme ci consentono di offrire esperienze pertinenti e personalizzate creando un network all’interno dell’organizzazione”.

La società peraltro utilizza già i servizi Microsoft 365 per il lavoro da remoto, e proprio il 21 aprile scorso ha tenuto una riunione per i dipendenti attraverso l’utilizzo di Microsoft 365 Live Events.

Microsoft ha poi dichiarato: “Questi investimenti consentiranno inoltre a The Coca-Cola Company di accedere alle ultime innovazioni nel portafoglio di applicazioni e capacità di espansione di Dynamics 365 che offrono una vera visione a 360 gradi sui clienti e sull’attività, unificando i processi e fornendo un’idea lungimirante, consentendo ai dipendenti di guidare in modo proattivo decisioni e azioni “.