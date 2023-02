Microsoft ha a lungo effettuato dei test per una funzionalità di VPN integrata nel suo browser Edge, caratteristica che ha già debuttato nei PC di alcuni utenti ed è stata di recente scoperta nella versione stabile, attraverso diverse segnalazioni condivise da Neowin. Anche se non è ancora disponibile per tutti, la VPN è completamente gratuita e prende il nome di “Edge Secure Network”.

La VPN integrata e gratuita (non una novità nel mondo dei browser, dato che ad esempio è presente da tempo in Opera) è disponibile all’interno della sezione Privacy delle impostazioni di Edge e offre tre modalità: la prima da la possibilità di attivarla soltanto per siti specifici, la seconda riguarderà invece solo le reti WiFi pubbliche e potenzialmente non sicure, così come siti poco affidabili, mentre la terza consentirà di mantenerla sempre abilitata durante la navigazione. Tuttavia, a differenza della VPN disponibile su Opera Browser e, in generale, delle migliori VPN attualmente disponibili, ci sono alcune limitazioni: la prima riguarda la banda mensile utilizzabile, che è soltanto 1GB, più che sufficiente per coprire determinate esigenze di base, ma decisamente inadeguata nel caso si cerchi di usufruire di servizi streaming esteri. La seconda riguarda invece l’impossibilità di selezionare un server VPN, che viene invece assegnato in automatico da Edge, rendendo difficile l’utilizzo di determinati servizi che fanno uso del blocco geografico.

Fonte: Neowin

Ovviamente, ciò è funzionale a spingere l’utenza nell’acquisto del servizio VPN completo di Edge, il quale permette di liberarsi dei limiti sopra citati. L’interfaccia della funzionalità risulta semplice e facile da utilizzare anche per utenti non particolarmente ferrati, basterà infatti selezionare con un clic una delle tre modalità per regolarne il funzionamento in base alle proprie necessità.

