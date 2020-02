Microsoft Edge bloccherà i download indesiderati

Il nuovo Microsoft Edge basato su Chromium è disponibile al download ormai da qualche settimana a questo indirizzo. Come vi abbiamo raccontato nell’articolo dedicato, tra le novità troviamo un’interfaccia rinnovata e completamente riprogettata, un nuovo menu “impostazioni” e la possibilità di creare dei profili utente.

La società di Redmond non ha perso tempo e ha già iniziato a parlare di aggiornamenti e funzionalità che verranno aggiunte in futuro: pare che Microsoft Edge basato su Chromium riceverà presto un’interessante funzione: “Block potentially unwanted apps” che in italiano sta per “Blocca le app potenzialmente pericolose“.

Il blocco delle app potenzialmente pericolose dovrà esser attivato manualmente: bisognerà-accedere alla sezione Privacy e servizi e cliccare sul relativo cursore, come potete vedere nell’immagine qui sotto.

La nuova funzione protettiva è già inclusa nella versione beta del programma e presto dovrebbe essere disponibile anche nella versione finale. Come suggerisce il nome dovrebbe bloccare il download di app indesiderate come malware, adware, toolbar, cryptominer, insomma tutte le entità che potrebbero compromettere la sicurezza del nostro PC o la nostra esperienza online.

A detta di Microsoft, “Blocca le app potenzialmente pericolose” è più efficiente del Safe Browsing di Google Chrome, in quanto si basa sugli stessi principi del “Defender Advanced Threat Protection” sfruttato da tempo dalle aziende. Il colosso di Redmond sta facendo il possibile per garantire una maggiore privacy ai suoi utenti.