Microsoft Edge esce dalla fase beta su Linux

La nuova edizione del browser web Microsoft Edge, basata su Chromium come altri suoi concorrenti già sul mercato, come il popolare Google Chrome, è finalmente uscita dalla fase Beta su Linux con il lancio della prima versione stabile. Si tratta decisamente di una buona notizia per tutti coloro che hanno imparato a conoscere e rimanere soddisfatti dalle funzionalità e performance del programma. La prima versione stabile per Linux arriva dopo circa un anno dal suo lancio nei canali Dev e Beta e a quasi due anni di distanza dalle versioni Windows e macOS.

Credit: Microsoft

Come riportato dai colleghi di Arstechnica, la versione Linux di Microsoft Edge è compatibile con la maggior parte delle principali distribuzioni e gli installer .deb e .rpm, rispettivamente per le distro basate su Debian e Red Hat, sono scaricabili direttamente dal sito ufficiale. Inoltre, è possibile installare il browser sia da riga di comando che dal proprio gestore di pacchetti. Sebbene le edizioni per i vari sistemi operativi offrano in gran parte la stessa esperienza utente, su Linux, purtroppo, mancano alcune funzionalità, come la sincronizzazione delle password, estensioni, segnalibri e schede aperte, nonché la modalità di compatibilità di Internet Explorer. Quindi, nel caso siate un utente che utilizza più sistemi operativi durante il vostro lavoro o tempo libero quotidiani, dovreste tenere in considerazione queste differenze.

Uno dei punti di forza di Microsoft Edge è l’impiego del motore Chromium, assicurando piena compatibilità con i siti moderni, l’accesso a un ampio parco di estensioni e ottime prestazioni generali. Per alcuni, inoltre, il fatto di non essere legato ad alcun servizio Google potrebbe costituire un vantaggio. Inoltre, fornisce anche un monitoraggio più preciso e controlli sulla privacy, nonché un’ampia compatibilità multipiattaforma, visto che è compatibile con le versioni di Windows da 7 a 11, macOS 10.12 e successive su Mac Intel e Apple Silicon, iOS, Android e Linux.