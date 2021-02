Microsoft Edge ha le ore contate: tempo di cambiare browser!

È passato oltre un anno da quando Microsoft ha distribuito la versione beta del suo browser Edge basato su Chromium, abbandonando il codice proprietario utilizzato in precedenza. Ricordiamo che Chromium viene utilizzato come come base da diverse aziende tra cui Google (Chrome), Vivaldi, Opera, Yandex, Brave e altri ancora, per la realizzazione dei propri browser. Il codice sorgente è stato pubblicato come “open source” nel 2008, contestualmente con il lancio di Google Chrome.

A quanto pare, moltissimi utenti sono rimasti soddisfatti dall’esperienza offerta dal “nuovo” Microsoft Edge nel corso degli scorsi mesi, tanto che alcuni lo hanno trovato migliore addirittura del più largamente utilizzato Chrome, soprattutto dal punto di vista del consumo della memoria. Questo ha consentito alla compagnia di Redmond di acquisire moltissimi dati, migliorare il prodotto e, recentemente, ha annunciato che il passaggio definitivo a Edge basato su Chromium avverrà a partire dal prossimo aprile.

Infatti, Microsoft rimuoverà definitivamente la vecchia versione di Edge dai sistemi Windows 10 dal 13 aprile tramite un aggiornamento, sostituendolo con la controparte basata su Chromium. Era noto da un po’ di tempo ormai che il cosiddetto browser Edge Legacy non sarebbe più stato supportato dal 9 marzo ed ora sappiamo anche quando sarà abbandonato del tutto. Chromium, in pratica, sta plasmando la navigazione web come la conosciamo al giorno d’oggi, in quanto sta monopolizzando il mercato dei browser, costituendo la base su cui si appoggiano i software più popolari per il rendering dei siti Internet.

Oltre che per il sistema operativo Windows, Microsoft Edge è disponibile anche per macOS, Android, iOS e Linux. Qualche giorno fa vi abbiamo parlato anche dell’arrivo di una nuova interfaccia utente per i download e le collezioni, che sicuramente sarà apprezzata da tutti gli utenti.