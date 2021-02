Microsoft Edge, i documenti Office si apriranno direttamente dal browser

Quante volte vi è capitato di dover scaricare i documenti Office che vi vengono inviati per mail o che avete a disposizione sul vostro servizio cloud preferito solo per dare una rapida occhiata o controllarne il contenuto? Con Microsoft Edge questo potrebbe diventare presto un ricordo, grazie ad un visualizzatore di documenti, spreadsheet e presentazioni integrato!

La nuova funzione Office Viewer sta lentamente diventando disponibile per alcuni utenti del browser Microsoft Edge in versione Canary. Office Viewer permette di aprire i file Office, quali documenti, fogli di calcolo o presentazioni, direttamente da dentro il browser e senza la necessità di scaricarli sul PC locale.

Nonostante sia già disponibile per alcuni utenti di Edge Canary, Office Viewer non è disponibile per tutti. La funzione è probabilmente in fase di test limitato ad una cerchia ristretta di persone ma, prima o poi, potrebbe raggiungere tutti gli utenti.

La funzione è stata individuata dall’utente Reddit Leopeva64-2, il quale ha condiviso la descrizione di Office Viewer che recita: “Visualizza rapidamente i file di Office sul web usando Office Viewer“.

Se abilitato, Office Viewer aprirà direttamente tutti i documenti Office all’interno del browser invece di effettuarne il download.

Leopeva64-2 ha condiviso uno screenshot dove si può vedere l’aspetto di un documento aperto in Office Viewer. Non sorprende che la UI assomigli a quella di Word ma, invece di dover aprire il programma locale o Word online, esso è racchiuso all’interno di un visualizzatore semplificato. Office Viewer dispone di opzioni per scaricare il documento, salvarne una copia su OneDrive o stamparlo.

Office Viewer potrebbe essere una funzione utile in alcune situazioni in quanto permette di aprire un documento su un PC che non ha le applicazioni di Office installate e non richiede di utilizzare nemmeno la versione online dei software. Sembra essere una funzione leggera, utile per rivedere rapidamente documenti, fogli di calcolo o presentazioni.